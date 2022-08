Pinnig keek ze me aan, en sprak: ‘Heeft u nou echt niets beters te doen?’

Het voordeel van een goed voorziene bloemenkraam is dat je veel keus hebt. Het nadeel is dat andere mensen óók veel keus hebben, vooral als dat mensen zijn met een wankelmoedig karakter. En dan stond het bloemenmeisje er ook nog alléén voor. Haar collega had corona, verklaarde ze, ‘tenminste, dat zegt ze. Ze zal wel op het strand liggen.’ Dat hebben we wel aan die corona overgehouden: een ideale smoes.

De keurige oude dame vóór mij, intussen, kon maar niet kiezen. Ze aarzelde lang tussen gladiolen en hortensia’s, speelde nog even hardop met de gedachte aan zonnebloemen, bevond die toch te ‘gewoontjes’ en hakte uiteindelijk (ik stond inmiddels bij gebrek aan horloge verwoed op mijn lege pols te kijken) de knoop door: Lisianthus moesten het wezen, die paarse, ja, ze had liever roze gehad, maar die waren er niet, al had ze die wel verwacht in een ‘toch doorgaans ruim gesorteerde zaak’. (Verwijtende blik naar het bloemenmeisje).

Terwijl het meisje de bloemen haastig inpakte rinkelde in de tas van de oude dame een telefoon. Tring, tring, tring... ‘O jeetje’, riep de oude dame, maar dat hielp niet: de tas, voorzien van twee ingewikkelde draaisluitingen, moest open. Tring, tring ... toen die hindernis eenmaal genomen was kwam er een grote huishoudknip tevoorschijn, waaruit ze moeizaam een telefoon opviste in een met een drukkertje afgesloten leren hoesje. Tring, tring ... ook het drukkertje stribbelde nog even tegen, maar toen gaf haar perkamenten wijsvinger dan toch eindelijk de verlossende veeg over het scherm. Tri...

‘Met mevrouw Verhoeven. Ben jij het, Joosje? (...) Ja.(...) Ja.(...) Nee, je stoort niet, dat wil zeggen, ik sta hier bij de bloemenkraam. Je weet wel, die grote, op de hoek van de ... ja, die. Nou, die heeft ook zijn beste tijd gehad, maar moet je horen, Joosje, ik bel je straks terug. Ik moet hier nog afrekenen, en achter me staat iemand die verschrikkelijke haast schijnt te hebben.’ (Verwijtende blik naar mij).

‘Ja. Nee. Je vraagt je af wat sommige mensen ... maar goed, ik bel je dus straks terug. Ik kan je wel vast vertellen dat ik niet zulk goed nieuws heb. Over Hilda, ja. (...) Nee, zo erg is het nu ook weer niet, maar toch, heel verdrietig. (...) Ja, precies. Maar ik bel je dus straks terug, want de muren hebben hier oren, zullen we maar zeggen’. (Verwijtende blik naar mij). ‘Ja. Dat is toch schanda... ja. Maar enfin. Tot straks, Joosje!’

Met een theatraal gebaar liet ze de telefoon zakken. Pinnig keek ze me aan, en sprak: ‘Heeft u nou echt niets beters te doen?’