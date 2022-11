Piet zingt de pannen van de partytent met zijn zeemansliederen, midden op de Veluwe

Piet Muller Beeld Jan Dirk van der Burg

Piet Muller (86), Barneveld

Op de Wereldeidagen in Barneveld heeft Piet met zijn shantykoor ‘Het Roer Om’ net zijn lievelingslied gezongen: Sweet rose of Allendale. ‘Ik kom uit Vlaardingen en mijn droom als kleine jongen was altijd om stuurman te worden. Maar ik ben op mijn 22ste aangespoeld op de Veluwe en ben een aardige landrot geworden.’

Piets levensverhaal zou trouwens ook een tekst voor een zeemanslied kunnen zijn. Vader doodgeschoten in de oorlog, moeder op haar 26ste overleden, op zijn 12de begonnen als loopjongen en in een leven van overdag werken en ’s avonds leren, geëindigd als architect. Nadat zijn eerste vrouw zes jaar geleden overleed had Piet het even zwaar, maar op zijn 83ste is hij hertrouwd met de vrouw die hij nog als meisje kende uit zijn jeugd.

En met die hernieuwde levensvreugde in de ogen zingt hij aan de rand van het koor de pannen van de partytent. ‘Het grappige is, als je aan het water bent geboren, dan kun je het water niet missen. Op vakantie rijden ze altijd even langs het water voor mij, ‘dan is het weer even goed voor jou hè’. En dat klopt, al is het ’t Veluwemeer. Als ik ga vissen, doe ik dat niet voor de vis, maar voor het water. Dan lijkt het wel of alle stress na een half uur, zó de plomp in glijdt.’