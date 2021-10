Phil Tilli op zijn plek in een Rietveldhuis in Ilpendam: ‘Hoe ik mijn kledingstijl zou omschrijven? Mooi’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Phil Tilli (49) Wat doet hij? Hij is artiestenmanager en oud-gitarist van de bands Moke en Tröckener Kecks Waar zijn we? Woonhuis Van den Doel in Ilpendam, ontworpen in 1962 door Gerrit Rietveld voor chirurg Van den Doel

Waarom heb je deze plek gekozen?

‘Ik ben vier jaar geleden met mijn gezin van Amsterdam naar Ilpendam verhuisd, vanwege de ruimte en de locatie dicht bij de stad. Ik ben toen ook gaan hardlopen – elk rondje begin ik in de straat waaraan dit huis ligt. Ik zag de schoonheid niet meteen, omdat het aanvankelijk helemaal was overwoekerd, de eigenaren waren toen net bezig met de restauratie van het huis.

Na een tijd dacht ik jeetje, dit is een echt Rietveld-huis, hier in Ilpendam. Hier staat een architectonisch hoogstandje, waarvan ik elke dag kan genieten. Ik vond dat fascinerend. Gaandeweg ontmoette ik de eigenaren, Sander en Koen, en het klikte gelijk met ze. Het is ook dat industriële tussen het groen, die tegenstrijdigheid die me daarin aanspreekt. Het is een plek die voor mij benadrukt dat ik een gelukkige keuze heb gemaakt om de stad uit te zwaaien.’

Beeld Jordi Huisman

Hoe ziet je eigen interieur eruit?

‘Het is een mix van oud en nieuw. De antieke tafel die ik van mijn ouders heb geërfd, een robuuste, teakhouten tafel, staat in onze landelijke serre. Mijn vrouw Annemieke en ik zijn allebei gek op kleding, dus in die serre hebben we twee paspoppen staan waarop we kleding kunnen doen die typisch sixties is. Er staan ook nog drie retro Egg-chairs. We zijn dus niet heel stijlvast, maar die mix werkt bij ons goed.’

Wat betekent een goede smaak voor jou?

‘Ten eerste vind ik dat je over smaak absoluut moet kunnen twisten. Er is niks leukers dan over smaak te twisten, want je hebt namelijk mooi en lelijk, net zoals dat je goed en fout hebt, en lekker en niet lekker. Ik ben wel vrij rechtlijnig in mijn opvattingen. Veel waarvan ik hou, zowel in vorm, klank als in kleur, heeft een soort jaren zestig-bodem: dat is een prettig houvast. Smaak is voor mij de hele dag aanwezig. Ik durf ook best tegen mensen te zeggen dat ze er niet mooi gekleed uitzien – mijn leven is overzichtelijker geworden door de liefde voor mode en stijl.’

Hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven?

‘Mooi. En constant in beweging.’

Klopt het dat je een eigen walk-in closet hebt?

‘Een hele kelder zelfs! Toen we verhuisden, wilde mijn vrouw de walk-incloset ik had mijn ogen meteen op de kelder laten vallen, die verwarmd en geventileerd is. Ik kan daar uren doorbrengen, een beetje tutten – ik heb genoeg om twee jaar lang elke dag iets anders aan te doen. Ik heb ook veel schoenen, misschien wel zeventig, tachtig paar. Zoveel ruimte betekent dat ik niets hoef weg te gooien, dus ik bewaar mijn kledingstukken nu als een soort archief. Soms schenk ik kledingstukken aan mensen, dat zou ik eigenlijk vaker moeten doen...’

Stijlicoon

‘Paul Weller is mijn stijlvoorbeeld, degene met de beste smaak ter wereld. Ik heb fotoboeken vol en het is ongelofelijk, die man heeft bijna op geen één foto hetzelfde aan. Alles is zó raak gekozen. Zelfs op zijn 63ste komt hij met bijzondere outfits. Paul heeft de mod-stijl uit de jaren zestig heruitgevonden en hele volksstammen in Groot-Brittannië volgen dat op de voet. Hij wordt soms de modfather genoemd, dat is hij ook voor mij.’

Henley

‘Deze trui is eigenlijk mijn museumstuk: ik heb deze knitted henley van Fred Perry van Paul Weller zelf gekregen – we kennen elkaar goed. Tijdens een soundcheck had hij deze aan. Staat je goed, zei ik toen nog tegen hem. ‘s Avonds kwam hij naar me toe, met deze henley keurig opgevouwen: ‘This will look much better on you’. Dit is een heruitgave, gemaakt in Portugal, dus eigenlijk onbetaalbaar.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Deze loafers zijn G.H. Bass Weejuns, dé modschoenen. Dit zijn tassel loafers in de kleur oxblood. Als je loafers koopt en je gaat naar een feestje in Engeland met een paar mods, dan moet je wel deze hebben, anders word je toch een beetje nagekeken.’

Kettingen

‘De zilveren mod-target is van All Mod Charms, een Amerikaanse dame die veel sieraden in mod-stijl maakt. De andere ketting heeft mijn goede vriend Mischa gemaakt. De derde kralenketting heb ik een tijd geleden geregen, samen met mijn dochter in een speciale kralenwinkel in Amsterdam. Ik ben de laatste jaren wat vaker kralenkettingen gaan dragen – ik ben totaal geen hippie, maar ze staan goed bij mijn outfits.’

Beeld Jordi Huisman

Ringen

‘De ringen zijn van Suzanne van Oirschot, een zilversmid die ik al lang ken. Vanaf dat ik mijn vrouw leerde kennen, heb ik bij elk speciaal moment of jubileum iets bij haar op maat laten maken, altijd bij wijze van verrassing. De verrassing is er een beetje af omdat ik haar élke Kerst iets van Suzanne geef. Toen we verhuisden gaf ik haar bijvoorbeeld een sieraad met Ilpendam-thema. Bij het maken van onze trouwringen zijn we ook naar haar toegegaan. Mijn vrouw heeft dezelfde ring, maar dan met een diamantje in het midden.’

Armband

‘Deze armband heeft mijn vrouw voor mij gekocht voor ons 10-jarige jubileum, maar het is ook een typisch sieraad dat Paul Weller zou dragen. Een klassiek ontwerp.’

Beeld Jordi Huisman

Sokken

‘Deze sokken zijn van een Frans merk, Mes Chaussettes Rouges. Ik geloof dat zelfs de paus daar z’n sokken koopt. De sokken worden in een speciaal zakje, met van die koordjes, en een handgeschreven brief naar je verzonden. Dat ik ze heb is een running gag met mijn vrienden, ik koop toch eigenlijk liever een top dan een paar sokken voor zoveel geld.’