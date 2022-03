Peter Savary (1944-2021), zanger, dj en ‘bovenal een avonturier’

Peter Savary

In het rijtjeshuis van Peter Savary in Rheden hing in de woonkamer een gouden plaat van Donna Summer. En als hij in Nijmegen ging winkelen met zijn kinderen, riepen mensen hem na: ‘Hé Savary!’ ‘Dus ja, als kind had ik wel door dat ik geen doorsnee-vader had’, zegt zijn dochter Sanne. ‘Verder stond ik daar niet bij stil. Hij was gewoon mijn vader.’

Savary (spreek uit: Safari), zoals de artiestennaam van Peter Joosten luidde, was zanger, producer, dj, scout, geluidsman, ‘maar bovenal een avonturier, een schelm’, zegt journalist Hans Jacobs, die geregeld over hem schreef in De Gelderlander. ‘Ik dacht weleens bij mezelf: ja ja, dus jij kent Tom Jones? Maar verdomd, hij had overal foto’s van.’

Savary, buitenbeentje in een groot katholiek gezin, groeide op in de jaren zestig in Nijmegen, waar de beat bloeide. Hij werd zanger van The Mods, de band waarmee hij in 1968 in een Volkswagenbusje naar Zuid-Frankrijk reisde. De producer die hen zou promoten, bleek te zijn overleden, maar terugkeren was geen optie. En dus besloten ze in chique casino’s dan maar hun kostje bij elkaar te spelen. Zo zou het zijn leven lang blijven gaan. ‘Eigenlijk gebruik ik mijn talent om de wereld over te zwerven’, zei hij in 2008.

Via het een belandde hij in het ander. Hij werd dj, verbeterde het wereldrecord plaatjes draaien – dik 51 uur in de etalage van de V&D in Nijmegen – reisde als geluidsman van KRO’s Brandpunt de wereld over, deed de belichting bij ‘ondeugende’ Tiroler Alpenfilms en was producer in Hollywood, waar hij in een van de huizen van Donna Summer een opnamestudio bestierde.

Maar bovenal was hij zanger. Een crooner. Sinatra’s repertoire kende hij uit zijn hoofd. Hij maakte 33 singles, maar op een hitje na in Duitsland – een cover van Ciao Ciao Bambino, nummer 32 in de hitparade – bleef het grote succes uit. Maar daar was het hem ook nooit om te doen. Sanne: ‘Als de tank maar vol zit, zei hij altijd. Dan kon hij op stap, de wijde wereld in.’

De frequentie van al zijn avonturen nam geleidelijk af toen hij ging trouwen en er twee dochters kwamen. Al had hij met zijn vrouw de afspraak dat hij minstens zes weken per jaar de hort op mocht, optreden in Zuid-Frankrijk. ‘Hij was gek op ons, maar je moest hem niet beknotten in zijn vrijheid’, zegt zijn dochter.

Zijn huwelijk hield geen stand, maar veel groter was het verdriet over Romy, zijn jongste dochter, die werd aangereden door een auto, tegen een stoeprand slingerde en zwaar hersenletsel opliep – ze zou nooit meer thuis wonen. ‘Al zijn tijd, liefde en energie heeft hij vanaf dat moment in haar gestoken’, zegt Sanne.

Het was Romy die hem in 2018 opgaf voor The Voice Senior. Hij kampte toen al geruime tijd met gezondheidsklachten: zijn hartspier werkte nog voor 15 procent, al kon hij ook daar wel de humor van inzien. ‘Het is niet voor niets The Voice Senior.’

Twee, soms drie keer dag ging hij bij zijn oudste dochter op bezoek om met zijn zes kleinkinderen te stoeien. Toen hij zondag 30 januari wegbleef, en ook thuis de telefoon niet opnam, kreeg zijn dochter een angstig voorgevoel. Dat bleek te kloppen: haar vader was overleden aan een hartstilstand, 78 jaar oud.

Zijn kleinkinderen zetten nog regelmatig een nummer van hem op via YouTube. ‘Even dansen op opa’, klinkt het dan. Zo overheerst ook na zijn dood toch vooral de glimlach. ‘Mijn vader heeft écht het leven geleefd zoals hij dat wilde’, zegt zijn dochter. ‘Het was één groot avontuur.’