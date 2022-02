Patrick (22) racet in zijn slaapkamer, om even afgezonderd te zijn van alles en iedereen

Patrick van der Bijl Beeld Jan Dirk van der Burg

Patrick van der Bijl (22), Harderwijk

Patrick heeft vorig jaar 659 races gereden in zijn slaapkamer. En met drie 27-inchmonitoren op 144 hertz, een bucketseat, een stuurwiel bekleed met alcantara en pedalen onder de tafel is dat zó fel realistisch dat hij ook racehandschoenen moet aandoen tegen de zweethanden. ‘Ik weet niet of het je iets zegt, maar deze motor heeft maximaal 25 newtonmeter aan torque. Of om het simpel te zeggen: het stuur kan je handen breken als je niet oplet.’ Omdat de belevingswereld van het lasergescande circuit en die van het echte circuit elkaar niet veel meer ontlopen, is hij Max Verstappen en Fernando Alonso ook weleens tegengekomen op het platform. ‘Natuurlijk zou ik het liefst een keer een weekendje echt racen op de Nürburgring, maar dat is zo duur. Dit is voor mij de manier om even honderd procent afgezonderd te zijn van alles om me heen. Waar het echt gaaf wordt, is bijvoorbeeld bij de 24 uur van Le Mans, die wordt virtueel ook gereden. Dan zit ik hier te racen tussen 4 en 7 ’s uur ’s nachts. Als ik daarna even buiten een rondje ga lopen, is het alsof je dán in een andere wereld stapt.’