‘Pas na een jaar kon ik dat gesprek terugluisteren’

Beeld Anne Stooker

‘Een rustige nacht op de meldkamer werd mijn bizarste dienst. Om half 5 ’s ochtends nam ik de telefoon op: ‘112, politie, wat is er aan de hand?’ Een bibberende stem zei: ‘Mijn vader heeft mijn moeder vermoord.’

‘Die zag ik echt niet aankomen. ‘Wat is er precies gebeurd?’, vroeg ik. ‘Ik werd wakker van geluid’, antwoordde een jongen, ‘ik ging kijken in de slaapkamer van mijn vader en moeder en zag dat mama op de grond lag. Mijn vader zat boven op haar en stak steeds met een mes.’

‘‘Leeft ze nog?’, vroeg ik. ‘Dat weet ik niet’, stamelde hij. ‘En waar is je vader?’ Ik wilde weten of de jongen veilig was. ‘Die is weggereden’, antwoordde hij.

‘‘Waar ben je?’ Hij gaf een adres in een klein dorpje, midden in de Utrechtse Heuvelrug. Ik kende die plek, die is minstens tien minuten rijden voor politie en ambulance, nog afgezien van de wegopbrekingen die er toen waren.

‘Die jongen was op dat moment zijn vader en zijn moeder kwijt. Dus ik deed wat ik normaal nooit doe: ik vroeg zijn naam, en zei: ‘Ik ben Willy, ik ga je hier doorheen praten. Hoe oud ben je?’ Hij was 18. Ik durfde hem niet met de ambulancedienst door te verbinden, uit angst hem kwijt te raken. ‘We gaan dit samen doen’, zei ik. ‘Kun je naar je moeder gaan? Wat zie je?’ Hij schutterde: ‘Ze bloedt echt overal, ik zie heel veel bloed.’

‘Mijn maatje naast me luisterde mee. Terwijl ik die jongen sprak, stuurde zij de eenheden naar dat adres.

‘‘Ademt ze nog?’, vroeg ik. ‘Ik denk het wel’, antwoordde de jongen. ‘We gaan samen haar hartslag controleren’, zei ik en legde hem uit hoe je dat in de hals, net boven het sleutelbeen, met twee vingers kunt voelen. Hij voelde niks.

‘Toen worstelde ik met twee dilemma’s. Ga ik een 18-jarige jongen wel of niet zijn moeder laten reanimeren? Want dat is trauma op trauma. En: heeft dat wel zin? Ik kon op afstand niet beoordelen hoe het slachtoffer eraan toe was. Maar ik dacht ook: als we het niet doen, maakt zijn moeder geen enkele kans. Dus ik zei: ‘Ik wil dat jij je moeder gaat reanimeren.’ ‘Goed’, zei hij. ‘Weet je hoe dat moet?’ ‘Nee.’

‘Ik hoorde geroezemoes, een zusje was bij hem. ‘Zet de telefoon op de luidspreker’, zei ik, ‘en geef hem aan je zusje, want je hebt beide handen nodig. Ga stevig naast je moeder op je knieën zitten.’ Vervolgens zette hij zijn handen op zijn moeders borstbeen, zoals ik hem uitlegde, en ging hij borstcompressies geven. Ik telde samen met zijn zusje tot dertig om het ritme aan te geven en legde daarna uit hoe hij zijn moeder twee keer moest beademen, niet te hard, niet te zacht, alsof je een ballon opblaast. Daarna ging hij door met compressies geven en beademen.

‘‘Heel goed’, moedigde ik hem steeds aan. ‘Hou nog even vol, de politie en de ambulance zijn er bijna.’

‘Ik hoorde sirenes dichterbij komen, ik hoorde mannenstemmen en vervolgens een collega die zei: ‘Ik neem het van je over.’

‘Na dat gesprek was ik helemaal beduusd. Terwijl ik buiten ging bijkomen, maalde door mijn hoofd: heb ik dit goed gedaan?

‘Terug binnen hoorde ik dat de moeder was overleden. Kort daarna zei een centralist van de ambulancedienst: ‘Ik heb de vader aan de lijn.’ Ze gaf mij haar headset, ik zette die op en zei: u spreekt nu met de politie, u belt voor uw gewonde vrouw. Waar bent u?’

Hij klonk warrig en zei dat hij bij het politiebureau in Doorn was. Daar was op dat moment niemand meer – iedereen was naar die steekpartij. Mijn maatje stuurde collega’s op hem af.

‘‘Bent u gewond?’, vroeg ik. Hij had geen ambulance nodig. Ik zei: ‘De politie is naar u op zoek.’ Hij antwoordde: ‘Dat begrijp ik.’

‘‘Heeft u een wapen bij u?’ Ik sprak bewust niet over een mes. ‘Nee’, zei hij kalm. ‘Dan wil ik graag dat u uw handen in de lucht steekt en rustig blijft staan.’ Opnieuw loeiden sirenes. Een collega ter plaatse zei tegen mijn maatje: ‘We zien hem staan, hij heeft zijn handen in de lucht. We houden hem aan.’

‘Bizar. Dit speelde in 2015, maar nog steeds vraag ik me af of ik destijds de juiste keuze heb gemaakt en hoe het met die jongen gaat. Pas na een jaar kon ik de bandopname terugluisteren, daar was ik eerder emotioneel niet aan toe. Rillingen liepen over mijn rug toen ik dat gesprek terug hoorde. Ik heb daar best last van gehad.

‘Een collega vroeg eens: stel dat je met dezelfde situatie werd geconfronteerd, zou je het dan anders doen? Nee. Ik denk dat dit van alle slechte oplossingen toch de beste was.’