Pal voor mijn deur viel de duivel van zijn jetski

Van de duivel is bekend dat hij in de details zit en altijd op de grote hoop schijt. Verder weet ik uit de film The Usual Suspects dat zijn grootste truc is: de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat.

Toch meende ik hem grijnzend te zien rondlopen op dat racefeestje in de mooie duinen, waar zijn zwavelgeur werd gemaskeerd door uitlaatgassen. Ook vermoed ik dat hij laatst even bezit nam van onze premier, toen die in een zomer vol klimaatgerelateerde rampen zei dat we vooral moeten kunnen blijven barbecueën. Typisch de duivel: hij roostert graag.

Maar ik weet zeker dat hij het was, aapachtig en bezonnebrild, die gisterochtend op een jetski door de nog kalme grachten van de hoofdstad scheurde, hoge golven producerend, middelvinger paraat. ‘Hope you guess my name’, riep hij honend, waarna ik zag hoe zijn motor blokkeerde en hij met een grote boog in het water smakte. Ja, er is hoop.