Paddestoelen in de lente, aardbeien in de winter, pepernoten in de zomer, prachtig, waarom niet eigenlijk?

Vorige week vond ik een paaseitje in een kamerplant. Die had ik daar blijkbaar ooit verstopt voor de kinderen. Gekke traditie, eieren verstoppen, maar da’s het ding met tradities: je moet er geen vragen bij stellen, anders zijn ze heel snel afgelopen. Zie de verjaardag-in-een-kringetje, zwarte piet en palingtrekken.

Hoe dan ook: het eitje lag er dus al sinds een feest waarvan ik nooit precies weet wanneer het is. Ergens rond die rare dagen wanneer de winkels ineens af en toe dicht moeten en je de hele tijd iets moet bedenken voor de kinderen die om duistere redenen niet af en toe naar school hoeven. Ik zie het nooit aankomen. In sommige katholieke landen is Pasen enorm, dan nagelen ze zichzelf aan kruizen en leggen ze de zweep over zichzelf, voor het betere paasgevoel. Wat ik zeg, traditie. Maar ik woon in een land waar ik in januari al paaseitjes kan kopen, en er nog eentje terug kan vinden in oktober. Dan betekent Pasen toch minder, of het moet de lichte verwondering zijn over hoe goed houdbaar chocola toch is. Dat eitje, dat kon van afgelopen Pasen zijn, maar ook van vijftien jaar geleden. Het smaakte hoe dan ook meer dan prima.

Waarom heb ik het ineens over Pasen? Komt eraan.

Ook pepernoten zijn uitgedijd over de kalendermaanden. Daar kon ik me vroeger wel eens over opwinden, maar daar had ik ongelijk in. Die dingen zijn heerlijk, in welk jaargetijde ook, en sinds ze er chocola over heen zijn gaan gieten, zijn ze gewoon te briljant om alleen in december te eten. Ik zie ze ook nog weleens in paaseitjes een pepernootje doen, dan zijn we rond, en dat is prima. Paddestoelen in de lente, aardbeien in de winter, pepernoten in de zomer, prachtig, waarom niet.

Maar op letterlijk, letterlijk dezelfde dag dat ik dat paaseitje snoepte, zag ik een man in een hoogwerker plastic groene dennentakken over een winkelpassage trekken. Lampjes, ballen, the works. Midden oktober, hè? En dat was gewoon een stukje over mijn grens heen. Toegegeven, een heel willekeurige grens, maar je moet ’m ergens trekken. Ik wou roepen: ‘Hee! Hou daar eens mee op, lul!’ Maar in plaats daarvan haalde ik diep adem en flexte ik mijn acceptatiespier, in de wetenschap dat ook deze strijd al lang geleden is verloren.

Wat shoppers betreft kan Kerstmis blijkbaar niet vroeg genoeg komen. Mijn lokale tuincentrum is een maand geleden al verkerst. Die gooiden de boel al om in september. That’s right, Kerstmis in september. Ik liep argeloos binnen om een plant te kopen voor een jarige vriendin. Het was warm, ik droeg shorts en slippers, kwam vers terug van de zomervakantie, gebruind en nog glibberig van de zonnebrandcrème en stinkend naar muggenspul, toen ik mij ineens bevond in een besneeuwd en sfeervol verlicht plastic dennenwoud. Even dacht ik dat ik een psychose had, zo overweldigend was het. Het was wel kersterig, maar het klopte ergens zo ontzettend niet. Net als die zwarte kerstman die ik met Kerst in Brazilië zag, zwetend in zijn rode pak met witte plakbaard. Ik zwierf door het kerstwoud, en ondanks alles kwam ik toch weer in de kerstsfeer, de klootzakken. Verward liep ik het kerstwoud uit, zo het tropisch regenwoud in, waar de plant woonde waarvoor ik was gekomen.