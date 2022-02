Net zoals je in de Chinese jaartelling het jaar van de tijger en het jaar van de draak hebt, heb je in de maatschappelijke jaartelling het jaar van #MeToo, het jaar van Black Lives Matter, het jaar van corona, het jaar van corona, het jaar van corona, en nu zitten we in het jaar van de dickpic.

Bijzonder is het, dat je ineens in het jaar van de dickpic blijkt te leven, of eigenlijk in het tijdsgewricht van de dickpic, want de dickpic is als corona: het is overal en je komt er moeilijk vanaf.

Hoewel: misschien zijn we er binnenkort een béétje vanaf, want de dickpic is de enige reden dat mannen die seksuele grenzen overschrijden en daarmee geconfronteerd worden, ook daadwerkelijk hun biezen pakken. Als een leidinggevende plots aankondigt dat hij opstapt omdat hij kennelijk dingen heeft gedaan die, uiteraard geheel zonder dat-ie dat zelf doorhad, niet door de een of andere beugel konden, dan weet je: dickpic. Dickpics. Meervoud.

Van een verkrachting of aanranding heeft een slachtoffer vaak geen bewijs, vooral niet na enige tijd. Maar wel van apps en dickpics.

Wat ik lastig vind – of nee, ongelofelijk ergerlijk en slecht – is dat bij het vertrek van Marc Overmars zo vaak benadrukt moet worden hoe vervelend dit voor Ajax is. Want Overmars had Tadic gekocht, hij was zo lekker bezig, hij is zo’n goeie voetbaldirecteur – ja, het zal allemaal wel.

Ik heb over een gedragscode voor Ajacieden nagedacht. Ik kan ze niet verbieden om te dénken dat ze het jammer vinden. Ik vind wel dat ze moeten stoppen met de zin: ‘Het kan natuurlijk niet wat Overmars heeft gedaan, maar het is zó erg voor Ajax.’ Vervang ‘maar’ in die zin door ‘want’ en ‘Ajax’ door ‘die vrouwen’.

Die vrouwen lezen alle artikelen over dit onderwerp ook. En die moeten dus alsmaar lezen: klote van dat stalken en die dickpics, maar wát een domper voor mijn hobby, onderuitgezakt voetbal kijken.

Een andere lastig te verteren zin las ik gisteren in de Volkskrant in een stuk over Overmars: ‘Zijn situatie is niet te vergelijken met zijn positie als topvoetballer vroeger, een periode waarin gewoonten en gedachten mogelijk zijn ontstaan.’

Welke gewoonten en gedachten precies? De gewoonte om te stalken? De gedachte om foto’s van je piemel naar collega’s te sturen? Is dat voor een topvoetballer wel oké?

De gewoonten die je als topvoetballer zou moeten hebben ontwikkeld, zijn een focus op je werk en vrij veel zelfdiscipline. En de gedachte die iedere man zou moeten hebben, is: jeetje, ik heb ineens zin om ongevraagd een foto van mijn piemel aan iemand te sturen, maar dat moest ik maar eens niet doen.

Maar dat is kennelijk te hoog gegrepen.