De oorlog wende. Niemand vroeg meer of de Derde Wereldoorlog eraan kwam. Toen mijn meest naaste dat eind februari had gevraagd, had ik geantwoord: ‘Nee, en als geen nood. Mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, wij zullen de Derde overleven. Linksom of rechtsom.’ Overmoedig, maar overleven begint met overmoed, al is dat zelden genoeg.

In de OBA in Amsterdam praatte ik met historicus Jan Lucassen over zijn studie De wereld aan het werk, het was dag 16 van de oorlog. Lucassen citeert de historicus Jared Diamond, die schreef dat een ‘grote gemeenschap die het oplossen van conflicten blijft overlaten aan al haar leden gedoemd [is] om te exploderen.’

Door de opkomst van landbouw en veeteelt, het domesticeren van gewassen en dieren, ontstonden gemeenschappen waarbij de leden elkaar niet allemaal meer persoonlijk kenden en macht centraal geregeld moest worden om conflicten op te lossen.

Georganiseerde agressie was er vermoedelijk altijd al.

Interessant vond ik dat de eerste slaven gijzelaars waren die niet gedood werden. Ooit had men de gewoonte om na een oorlog de overwonnen vijand, vooral waar het mannen betrof, te doden. Verspilling, beter de overwonnenen onvrijwillige arbeid laten verrichten. Tevens milde morele vooruitgang, onvrijwillige arbeid is vermoedelijk beter dan de dood.

De avond over werk verliep zonder agressie. Na afloop vertelden twee dames bij de bar me dat mijn boeken hen zo naar de keel grepen dat ze die nooit konden uitlezen en ze daarom gingen googelen om te kijken hoe het afliep. Of ik adviezen had.

‘De lezer heeft altijd gelijk’, antwoordde ik.

Heel soms zegt de schrijver iets terug.

Later staarde ik naar mijn slapende zoontje, zijn moeder was in een andere kamer een serie aan het kijken. Ik ben geen sentimentalist en toch, zelfs in tijden van oorlog is wat huiselijk geluk geen grote schande.