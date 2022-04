‘Over tien jaar heb ik een eigen huis, een auto, een hond en een vriendje’

Ninthe Aardenburg Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je en waar?

‘Ik woon met mijn broertje Nolan (6), moeder Sharon (36), vader Jeffrey (37) en hamster Sammie in Zaandijk.’

Wat is je lievelingsvak op school?

‘Rekenen. Dat vind ik zo leuk omdat ik de beste van de klas ben. Laatst riep de juf mij zelfs voor de klas om een rekensom uit te leggen. En ik krijg extra rekenwerk. Dat doe ik in plaats van andere vakken, zoals taal, maar dat vind ik niet erg. Ik ben eigenlijk te slim voor wat ik bij taal leer. Soms zitten er wel moeilijke opgaven tussen. Dan vraagt de juf bijvoorbeeld of we alle letters van het alfabet op willen schrijven en bij elke letter tien woorden willen bedenken die met die letter beginnen. Maar dat vind ik niet zo leuk, dan moet je zo veel schrijven.’

Zou je later rekenjuf willen worden?

‘Ik wil heel veel worden, ook juf. Ik hou van lesgeven, dus ik wil dan eigenlijk alle vakken geven, niet alleen rekenen. En ik wil later in een restaurant werken, want ik kan goed koken en lekkere boltaartjes bakken. Die vul ik dan met botercrème en versier ik met marsepein. Maar bakker wil ik niet worden, daarvoor vind ik taarten maken niet leuk genoeg.’

Hoe ziet je leven er verder over tien jaar uit?

‘Dan heb ik een eigen huis, een auto, een hond en een vriendje. Dan is mijn leven helemaal anders en mag ik alles zelf bepalen. Iemand die ik later zou willen zijn, is Onnedi van YouTube. Ik kijk vaak naar haar filmpjes op de iPad. Ze test dingen uit, of maakt kostuums. En haar hondje is schattig. Zelf ben ik ook creatief en YouTube-video’s maken lijkt me heel leuk.’

Vind je het niet spannend dat er dan veel mensen naar je kijken?

‘Nee, hoor. Toen de juf me voor de klas riep, vond ik dat ook niet eng.’

Welke superkracht zou je willen?

‘Vliegen. Het lijkt me fantastisch om de hele wereld te kunnen zien vanuit de lucht. Ik ben ook al een paar keer met het vliegtuig op vakantie geweest, bijvoorbeeld naar Griekenland en Turkije. Maar als ik zo ver weg zou willen, zou ik niet zelf vliegen. Dan worden mijn vleugels moe.’

Als je morgen op vakantie mocht, waar zou je dan heen gaan?

‘Naar Frankrijk. Daar is het altijd lekker weer en hebben ze grote zwembaden. En op de camping eten we als ontbijt lekkere croissantjes en chocoladebroodjes.

‘Ik vind de camping leuk, omdat ik er snel nieuwe vrienden kan maken. Altijd Nederlandse vrienden, want kinderen uit andere landen kan ik niet verstaan. Dat vind ik wel jammer. Eén keer, op vakantie in Turkije, heb ik een Belgische vriend gemaakt. Want die sprak ook Nederlands.’