Over hippies, Libelle-dames, reptielen en engerds

Op de Dam liep ik door het staartje van de demonstratie die eigenlijk was afgelast omdat de hoofd-act, complotdenker David Icke, het land niet in mocht. Een klein groepje bezielden trotseerde de miezer. Op een kartonnen bordje werd ‘a free world for everyone’ bepleit, via gele parapluutjes de boodschap ‘lach’, ‘leef’ en ‘dans’. De hotdogkraam was flink in trek.

Een momentopname, maar toch: het zou zo overzichtelijk zijn als degenen die graag een engerd hadden willen zien spreken op een door engerds georganiseerd protest, zelf ook een beetje een enge indruk maakten. Maar het waren hippies en Libelle-dames die in een reünie-achtige sfeer stonden te heupwiegen op Walk of Life van Dire Straits, het ongevaarlijkste nummer aller tijden.

Des te belangrijker om te beseffen dat zij zeer intolerante meningen huldigen over leiders die na een ellenlange werkdag soms even willen shapeshiften naar hun oorspronkelijke gedaante van leguaan. Iets dat in een vrij land toch verdomme moet kunnen.