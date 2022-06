Over het cadeau voor mijn 83-jarige vader was het even nadenken geweest

Mijn oude vader werd 83, een klein wonder, gezien zijn afkeer van verse groente, fruit of lichaamsbeweging en zijn imposante staat van verdienste op het gebied van roken, zuipen, fatale vrouwen en tweedehands gehakt.

83! Een mooie leeftijd, dus dat moest gevierd worden, in het afgelegen huis dat hij sloffend en neuriënd uitwoont tussen kamers vol ongerijmde bezittingen (wat moet een mens met zes oude stofzuigers?) en bergen speelgoed van zijn jongste zoontje, een kleuter nog.

Zijn bijdrage aan de feestdis bestond uit een nog rauwe rollade ‘die hij van iemand gekregen had, nee, hij wist niet meer precies wanneer’. Gelukkig hadden zijn dochters, met vooruitziende blik, allerlei lekkers meegebracht zodat hij al gauw tevreden tussen zijn dierbaren zat te slempen terwijl ik in de keuken de overvloedig aanwezige vliegen uit de pannen probeerde te houden.

Over het cadeau was het even nadenken geweest, want wat geef je iemand die al zes stofzuigers heeft? Toen we hem opbelden om het te vragen, bleek zijn telefoon kapot. Wij hoorden slechts iets als ‘hienierg giegge frrrt tit’. Die telefoon was , een jaar of tien geleden, in het genre ‘gratis bij drie pakken waspoeder’ geweest. Hij kon er alleen maar mee bellen, en dat nu dus ook niet meer. Wat lag er méér voor de hand dan een nieuwe telefoon voor hem te kopen? Een smartphone?

Ja, maar hij doet niet aan internet’, wierp de jongste dochter uit zijn eerste leg tegen. Klopt, bevestigde de dochter uit zijn tweede leg, maar hij had onlangs de wens geuit een telefoon met ‘fototoestel’ te bezitten, zodat hij het jongste zoontje uit zijn derde leg kon vastleggen als die iets schattigs deed (vaak).

Zijn grote zoon uit zijn tweede leg is handig met dat soort dingen. Hij schafte een smartphone aan en maakte het ding ‘bejaardenbestendig’, met grote, simpele pictogrammen. Na de taart was het zo ver. Hieperdepiep, hoera! Hier papa, mét fototoestel! ‘Kijk eens aan’, zei de oude verheugd. ‘Nu hoef ik zélf tenminste nooit meer op een foto te staan!’

We moesten hem wel even wegwijs maken. ‘Nou, maak maar een foto, papa! Niet zo hard drukken, alleen maar aanraken! Goed zo! En bel nu eens iemand op? Wat doe je nou? Wacht, nee, kijk, zó...’ Hij aaide me lachend over het hoofd, legde de telefoon opzij en schonk zich een zoveelste borrel in.

‘Weet je nu hoe je moet opbellen, papa?’, vroeg ik toen we uren later weggingen. ‘Heb je het onthouden?’ Hij tuurde lodderig naar de nieuwe telefoon en knikte vaag. Héél vaag.

Sindsdien heb ik niets meer van hem vernomen.