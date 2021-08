Over Grote Verwachtingen gesproken: André Rieu wil 140 jaar worden en nog heel veel optreden

Het leven: wat dachten we, wie waren we en hoe is het allemaal zo gekomen? Een gesprek aan de hand van jeugdfoto’s, met André Rieu.

Naam: André Rieu

Leeftijd: 71

Is: Violist en orkestleider

Bekend van: Talloze cd’s en iconische concerten op o.m. het Vrijthof in Maastricht

1. André als kind met een te grote viool

Rieu als kind met een veel te grote viool. Beeld Privéfoto

‘Mijn vader was de dirigent van het Limburgs Symfonie Orkest. Ik denk dat hij deze viool een keer mee naar huis heeft genomen, want hij is nogal groot voor een kind. Deze foto is gemaakt op de studeerkamer van mijn vader, ik ben hier 5. Vanaf die leeftijd kreeg ik les van een violist uit zijn orkest, Tiny Bakker. Ze was 18 en ik was verliefd op haar, ik keek altijd naar haar decolleté. Dat vond ik prachtig en spannend.

Mijn vader bemoeide zich niet met mijn vioolspel, hij had geen belangstelling voor me. Van mijn moeder kan ik me ook niet herinneren dat ze het leuk vond. Zij dacht vooral dat er nooit iets van me terecht zou komen omdat ik alleen maar zat te dromen. Ik had wel talent, denk ik. Ik kon al vibrato spelen voordat ik een fatsoenlijke melodie uit de viool kreeg. En zo is het altijd gebleven: ik ben nooit een techniekduivel geworden, het ging – en gaat – mij erom mooie geluiden uit dat ding te toveren waarmee ik mensen kan raken.

Als kind studeerde ik niet vaak viool, ik speelde liever buiten met mijn broer en onze zeepkist. Op school had ik het te druk met dromen. Niet over violen, maar over meisjes. Ik wilde eigenlijk architect worden, maar ik was geen uitblinker, dus toen ben ik naar het conservatorium in Brussel gegaan. Dat heeft goed uitgepakt.’

2. Met vrouw Marjorie

Met Marjorie in Gent op ­28-jarige leeftijd. Beeld Privéfoto

‘Marjorie en ik trouwden in 1975, negen maanden na de eerste keer dat ze me opzocht in Brussel. ‘Ik blijf niet slapen’, zei ze die dag, maar we wisten meteen dat het echte liefde was. Mijn ouders waren niet enthousiast over Marjorie. Waarschijnlijk was ze van te lage stand. Ze vonden zichzelf wel chic. Ik ben de eerste drie maanden opgevoed door een vroedvrouw, omdat mijn moeder ernstige bloedarmoede had. Ik heb gelezen dat juist in die periode je ‘ponskaartje’ wordt gedrukt, dus ik denk dat ik me daarom niet chic voel. Ik haat het nog steeds als mensen zich verheven voelen boven anderen.

Deze foto is een paar jaar na ons huwelijk gemaakt in Gent, ik zal hier 28 zijn. Na mijn studie had ik een salonorkest opgericht, waarmee we vooral op feesten en in bejaardentehuizen speelden. Mijn vader vond het verschrikkelijk, maar ik voelde eindelijk dat ik contact kon maken met het publiek. Ik maakte er een sport van om een groep saaie AkzoNobel-advocaten binnen tien minuten op de tafels te krijgen. Dat lukte altijd. Marjorie werkte als docent Duits en Italiaans, maar dat vond ze helemaal niks. Dus besloten we dat zij voortaan de boekingen zou doen voor het orkest. Ze ging ook vaak mee, en breide tijdens het luisteren kleertjes voor de baby, Marc. Na zo’n tien jaar droomde ik niet zozeer van méér, maar wel van andere muziek spelen. Walsen. Alleen klinkt dat niet met een klein orkest, daarvoor heb je meer mensen nodig. Ik formeerde in 1987 het Johann Strauss Orkest, waarmee we meteen succes hadden. We groeiden van twaalf naar zestig muzikanten – eerst nog allemaal in het zwart, het leek wel alsof er een blik nonnen was leeggeschud, haha. En het publiek ging langzaam van vijftig naar twaalfduizend mensen. Maar in de kern doe ik nog precies hetzelfde. En nog steeds samen met Marjorie.’

3. Spelen op het voetbalveld

Tijdens de rust van de wedstrijd Ajax-Bayern München in 1995. Beeld rv

‘In 1995 speelde ik tijdens de voetbawedstrijd Ajax-Bayern München op de middenstip de Second Waltz van Sjostakovitsj. Het was heerlijk om zo’n enorm stadion te zien meedeinen, het bewees maar wat een wals met mensen kan doen – als hij goed wordt gespeeld, hè. Dan is zo’n driekwartsmaat heel leuk. Er zit humor in, en warmte, maar ook melancholie.

Maar goed, die dag bleek mijn doorbraakmoment. Ervoor ging het allemaal heel leuk, mijn cd Strauss en Co liep goed in Nederland. Maar na deze wedstrijd schoot ik vooruit. We gingen internationaal, en financieel was er opeens veel meer mogelijk. Ik kon opeens mooie kleren kopen voor de dames van het orkest, en mijn eerste Mercedes. Ik was ontzettend trots. Niet omdat ik het gevoel had dat ik eindelijk erkenning kreeg, want ik wist altijd al dat mijn keuzen de juiste waren. En het was ook niet – zoals sommige mensen weleens zeggen – dat ik eindelijk aan mijn moeder had bewezen dat ik wél wat kon. Totaal niet. Het was vooral het gevoel dat ik zo ontzettend veel lol heb in wat ik doe.’

4. Honderd keer op het Vrijthof

André Rieus honderdste concert op het Vrijthof in Maastricht. Beeld Marcel van Hoorn

‘Deze plaquette kreeg ik in 2019 uit handen van Annemarie Penn-te Strake, de burgemeester van Maastricht bij mijn 100ste concert op het Vrijthof. Ik ben sowieso een huilebalk, maar als je met zo’n grote verrassing aankomt, raak ik helemáál geëmotioneerd. De concerten op het Vrijthof zijn niet per se favoriet, ik speel overal in de wereld graag. Maar ze zijn wel apart omdat Maastricht natuurlijk mijn eigen stad is, en de enige plek op de wereld waar we in de buitenlucht spelen. Dat lijkt altijd spannend met het weer, maar van de honderd concerten zijn er maar twee verregend. Zodra de muziek begint, wordt het droog. Echt waar! Ik weet ook niet hoe ik het doe. Hoewel er bij een concert in Boston ooit een native american naar me toekwam, die me allemaal zakjes gaf; eentje met daarin de as van een boom die door de bliksem was geraakt, eentje met... nou ja, dat soort dingen. Ik moest ze van hem bewaren omdat ik ‘iets speciaals’ had. Dus dat doe ik, ze liggen nog bij mij bovenin een kast.

Ik ben nu 71 en wil nog 69 jaar door, want ik wil 140 jaar oud worden. In 2016 zat de gerontoloog Andrea Maier in het tv-programma Zomergasten. Ze vertelde daar onder meer dat ze muizen drie keer zo oud kon laten worden. Dat vond ik zo intrigerend, dat ik haar daarna heb gecontacteerd. Sindsdien spreken we elkaar regelmatig. Er zijn zoveel technische en medische ontwikkelingen, ik wil mijn klein- en achterkleinkinderen zien opgroeien en vooral nog heel veel spelen. Ik vind het leven zo leuk. Ik leef in de droom die ik vroeger droomde.’