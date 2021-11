Over een doorwaakte nacht met een aha-erlebnis

Ik kon niet slapen. Er was van alles te overdenken, wat niet per se verstandig was, zeker niet op dat uur, maar toch gebeurde, tot de nacht zo diep was dat alle gedachten zich samenbalden tot die ene: ik móét pitten!

Ten einde raad nam ik mijn toevlucht tot de traditionele remedie: tellen. Ik hoopte op schaapjes of houtblokken met een zaag, maar in mijn gedachtestroom verscheen een Dracula-achtig figuurtje met een Duits accent, bekend uit Sesamstraat: Graaf Tel. ‘Ein, twei, drie, vier, vaif!’, hoorde ik hem enthousiast roepen, maar ik telde niet met hem mee, want ik overdacht eerst die houterige Hollandse naam, en daarna het feit dat zijn personage uit Amerika komt, waar een graaf… hé, wacht eens effe… een ‘count’ is!

Vervolgens lag ik nog uren wakker van het besef dat Graaf Tel eigenlijk Count von Count heet, maar nu met een voldane glimlach.