Oudste groenteboer van Nederland, die bejaard nog een filmster werd, leefde voor zijn winkel

Adrie Trimpe met zijn vrouw Francien in ‘Van verlies kun je niet betalen’, een documentaire van Helge Prinsen en John Albert Jansen uit 2018. Beeld VRT

Adrie Trimpe was al een bekende Vlissinger, maar door de documentaire Van verlies kun je niet betalen werd hij ook een bekende Nederlander. Regelmatig stonden er ‘fans’ voor zijn appartement aan Boulevard De Ruyter in de hoop een glimp op te vangen van de gepensioneerde groenteboer.

Tegen de mensen die voor zijn raam stonden te zwaaien zei hij gerust dat ze binnen een kopje koffie konden drinken, vertelt zijn zus Ada, die ook in de documentaire figureerde. ‘Ik zei weleens: Adrie, je kunt niet iedereen zomaar binnenlaten. Maar hij genoot van die belangstelling.’

Trimpe, geboren in 1934, bestierde 67 jaar lang de winkel. Hij stond te boek als de oudste groenteboer van Nederland. Fysiek ging het de laatste jaren van zijn werkzame leven steeds moeizamer. In die periode begon journaliste Helge Prinsen hem met een cameraman te volgen.

Koppige bejaarde

In de documentaire was te zien hoe Trimpe worstelde met kratjes boerenkool en op weg naar een klant een bijna-aanrijding kreeg met zijn bestelwagen. ‘Het klassieke gevecht van een koppige bejaarde, die zelf nog vindt dat hij prima functioneert, maar die niet doorheeft hoeveel mensen er aan de zijlijn klaarstaan om in of bij te springen’, schreef Trouw. Prinsen was al haar hele leven klant bij de winkel in het centrum van Vlissingen. ‘Als ik snieôôntjes, zoals Adrie dat zei, ging kopen, haalde hij die stuk voor stuk nog door de snijmachine. Ik dacht: dat is toch niet meer van deze tijd? Dat is een film.’

Van verlies kun je niet betalen werd in acht landen uitgezonden en won meerdere prijzen. ‘De documentaire is universeel. De verdwijnende middenstand, mantelzorg, humor. Alles zit erin,’ zegt Prinsen. ‘Het mooie is dat er eigenlijk niks wordt gezegd, alleen maar uitdrukkingen als ‘doe je wat anders, dan is het toch eender’ en ‘goeiemorgen, da’s beter dan een slechte’.

De film beleefde ook een Amerikaanse première op een festival nabij Boston, al was Trimpe daar zelf niet bij. Een vliegreis naar de andere kant van wereld hoefde niet voor hem niet zo. In 1957 was hij voor het laatst op vakantie geweest. ‘Hij zei altijd: wat moet je nou buiten Zeeland zoeken? Je hebt hier toch alles?’, vertelt zus Ada. Zeven jaar terug verliet hij voor het laatst de provincie om zijn neef in Den Haag te bezoeken.

Zes dagen per week was de winkel open

De handel in aardappelen, groenten en fruit, dat was zijn leven. Zes dagen per week was de winkel open. ‘En als iemand ’s avonds belde dat ze een ui was vergeten te kopen, bracht hij die nog na’, zegt Ada. Op de zondag (‘ene gewone werkdag, hé’) deed hij de administratie. Zijn uitje was het kopje koffie op zondagmiddag in hun vakantiebungalow in Oostkapelle, 15 kilometer verderop.

Niet de twee overvallen, de pensioengerechtigde leeftijd of prijsstuntende supermarkten brachten hem tot stilstand, maar zijn gezondheid. Op 82-jarige leeftijd moest hij noodgedwongen met pensioen, en dat viel hem zwaar. Prinsen: ‘In het begin belde hij nog elke dag naar de groothandel om te vragen hoeveel de aardbeien of champignons die dag ‘deden’.

Na de dood van zijn vrouw Francien in 2021 ging Trimpe fysiek steeds verder achteruit. De laatste maanden van zijn leven bracht hij door in woonzorgcentrum Ter Reede, waar zijn zus hem nog elke dag mandarijnen kwam brengen. Als hij eenzaam of verdrietig was, zette het personeel de documentaire voor hem op. Prinsen: ‘Dan zag hij de winkel weer en was alles goed.’

Trimpe overleed op 9 februari, 87 jaar oud. Op zijn sterfbed vertrouwde hij zijn zus toe: ‘Ik had minder moeten werken en meer moeten genieten.’ Ada: ‘Maar ja, dat is achteraf.’