Ouders inlichten over fraudevermoeden groep 7?

Als leerkracht van groep 7 heb ik een leerling in de klas die, vermoed ik, de antwoorden van Cito-toetsen uit zijn hoofd leert. Op de Cito-toets rekenen haalt hij hoge scores, terwijl hij de basisrekenstof van groep 7 absoluut niet beheerst. Ik heb hem dezelfde Cito-sommen twee maanden later opnieuw laten maken en toen had hij bijna alles fout. De opgaven van de Cito-toetsen zijn jarenlang hetzelfde en online te koop. Een aantal vragen is multiple choice, het grootste deel zijn open vragen (verhaaltjessommen). Het is goed te doen om de antwoorden uit je hoofd te leren. Binnenkort volgt een vooradviesgesprek voor de middelbare school. Moet ik de ouders hiermee confronteren?

Man (46), naam bij de redactie bekend

Straf

Beste meester van groep 7, ik ben 12 jaar en leerling in groep 8. Mijn advies is om het eerst eens met het jongetje te gaan bespreken. Want als je gelijk naar de ouders gaat, kan hij alleen maar meer problemen krijgen (straf). Misschien heeft hij het gedaan zonder dat zijn ouders het weten. Als zijn ouders er iets mee te maken hebben, dan hoor je dat wel van hem. En als hij er niks over wil zeggen of het vaag is, dan kun je altijd nog naar de ouders gaan. Elmarie Kuil (12), Amersfoort

Bloeien en groeien

Ik zou het woord ‘fraude’ niet gebruiken. Vertel de ouders dat hun zoon zó graag naar havo/vwo gaat dat hij de antwoorden van oude Cito-toetsen uit zijn hoofd leert. Vertel ook dat hun zoon veel moeite heeft met de sommen van groep 7. Maak ouders en zoon ervan bewust dat Cito-toetsen ervoor zijn om te bepalen wat zijn kennisniveau is, zodat hij op een schooltype belandt waar hij kan bloeien en groeien. Tinie Mars (64), Utrecht

Nooit meegemaakt

Het komt vaker voor dat kinderen de rekenmethodetoetsen goed maken en de reken-Cito-toetsen niet (andere manier van vragen, spanning). Andersom heb ik nog nooit meegemaakt. Ouders met uw vermoeden confronteren heeft weinig nut: de kans is groot op een verstoorde relatie en toegeven zullen ze waarschijnlijk niet. Wel kunt u in een advies-/rapportgesprek aangeven dat de lage score m.b.t. de basisrekenstof mede de doorslag gaat geven voor het eindadvies en dat de Cito-score hieraan ondergeschikt is. Dan kunt u in hetzelfde gesprek zijn hiaten op rekengebied benoemen en daaraan samen met ouders gaan werken. Hilde de Vos (63), Rotterdam

Werkstuk van moeders hand

Hoe moeilijk ook, ja dit zou ik, zelf ook leerkracht, met ouders bespreken. Ik heb het ook een paar keer meegemaakt dat een werkstuk duidelijk van moeders hand was. Ik sprak dan uit dat het vermoeden bestond dat iemand anders het werk had gemaakt omdat het niet in lijn was met het beeld dat ik had van een leerling. Het belangrijkste van zo’n gesprek is uitleggen dat dit het kind niet helpt. Geen enkel kind heeft er iets aan op het voortgezet onderwijs op een niveau terecht te komen dat niet bij hem past. Marloes Veerkamp (32), Utrecht

Leerstrategie

De handelwijze van uw leerling kunt u zien als een inefficiënte leerstrategie. Bespreek dat met hem als hij weer een toets niet goed heeft gemaakt. Prijs zijn inzet (alle antwoorden van buiten leren is niet niets) en zeg hem dat u hem aan een efficiëntere leerstrategie kunt helpen, waarbij hij (mogelijk) met minder moeite meer resultaat bereikt. Dat was althans het lokkertje waarmee ik studenten over de streep trok om van leerstrategie te veranderen. Rien Heijne (78), Nijmegen

Ervaring

Leg uw bevindingen, niet uw vermoeden, voor aan de ouders. Laat ze zelf de conclusie trekken. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind. Vertel ze over uw ervaringen met kinderen die in het voortgezet onderwijs te hoog zijn geplaatst. En bedenk ook dat de eindtoets jaarlijks wordt vernieuwd, zodat eventuele fraude een eindstation heeft. Ton van Hemmen (63), Schiedam, ook leerkracht

Naschrift redactie: de docent heeft bovenstaande selectie van adviezen al voor de zomer toegestuurd gekregen.

