Oude columns van me doken op in de Volkskrant-hitlijst. Een nieuw publiek was aangeboord

Ik heb hem wit-op-wit.

Weet je wat behalve Poetin kut is? Je kunt op de Volkskrant-site zien hoe vaak een stuk gelezen wordt. Niet precies, met een getalletje, maar ze houden wel een hitparade bij. Jarenlang wist ik van niks, ik smeet mijn haakwerkjes over de schutting en ging douchen. Tegenwoordig ga ik nog steeds douchen, maar a. korter, om genoemde Poetin af te knijpen, en b. kijk ik erna toch even of mijn stukje erin staat, knarsetandend, omdat ik het een sneue bezigheid vind voor een 50-jarige.

Dat geldt niet voor punt a., je vecht toch mee zo. ‘Pak beet, hufter’, mompel ik, de kachel een halfje lager zettend, ‘die is voor jou.’

Interessant, na een week oorlog is me duidelijk dat niet wij afhankelijk zijn van Poetins gas, maar hij van onze afname. Waarom lees ik dat nergens?

‘Ik heb dat al wel ergens gelezen, hoor’, roept Jet vanuit de keuken.

‘Ach mens’, bulder ik, ‘ga toch koken!’

Anders zat die kraan allang dicht, lijkt me. Het kan niet zo zijn dat Poetin het ‘zjielig voor westjen’ vindt. Misschien kan Von der Leyen oproepen dat we een week niet douchen, niet stoken, niet afwassen. Eens kijken hoe onderdeurtje dan piept.

Maar goed, punt b. Vorige week had ik namelijk een enorme hit, een zogeheten sprinter, een hoogste nieuwe binnenkomer, een alarmschijf. Al kwam dat waarschijnlijk omdat de redactie er een citaatje over Oekraïne boven had gezet. Terwijl mijn alarmschijf nauwelijks over de oorlog ging, edoch over mijn schoolvriendje Fruts en Viola Holt.

‘Een hit’, roept Jet vanuit de keuken, ‘maar een al snel weer weggeklikte hit.’

‘Ach mens’, bulder ik, ‘ga toch koken!’

Mooi om je voor te stellen, al die lui die op iets zinnigs over de oorlog hoopten, maar al snel merkten dat ze zaten te lezen over de vader van ene Fruts, van wie ik een Playboy probeerde te jatten, en dat ze merkten dat ze dat eigenlijk interessanter vonden.

Leuk was ook, dat er gaande de dag allemaal oude columns van me opdoken in de lijst. Een nieuw publiek was aangeboord. Het deed een beetje denken aan hoe The Beatles Amerika veroverden, toen ze eindelijk eens een nummer-1-hit scoorden, schoten er meteen allerlei geflopte nummers...

‘Ik zou geen dingen in je column zetten die niet echt gebeurd zijn’, roept Jet uit de keuken.

‘Ach mens’, bulder ik, ‘ga toch koken!’

Ik overspeelde wel mijn hand, moet ik toegeven. Bleek de dag erna, tenminste. Voor de redactie, hoorde ik op de radio, is het pompen of verzuipen, zo’n vers uitgebroken oorlog. Klok, de hoofdredacteur, vertelde dat al zijn Kuifjes in en uit renden, wie normaal met een bloknootje naar de gemeenteraad ging, holde nu naar de Oekraïense grens, alles moest wijken, zelfs corona...

Ho, vriend. Even over de Fruts-berichtgeving. Mijn alarmschijf mocht dan een hit zijn, graag gedaan, er ontbrak ergens halverwege wel een spatie. Die spatie was wel aangeleverd. Dus ik mailde: ‘Geachte collegae/journaille, hopelijk zitten jullie nog niet aan het welverdiende gerstenat in Scheltema of elders, want er is hedenochtend een onvolkomenheidje in mijn cursief geslopen. Mochten jullie een kantoorlopertje naar de zetterij sturen, dan...

‘Heb je nooit iets op gehoord, toch?’, roept Jet vanuit de keuken. ‘Terwijl het niet niks is, zo’n spatie, al kun je hem niet zien.’

‘Ach mens’, bulder ik, etc, etc.