Oud-NOS-correspondent Tim de Wit: ‘De eerste tijd stond ik trillend als een rietje voor de camera’

Tim de Wit Beeld Frank Ruiter

Boris Johnson: opstappen of aanblijven?

‘Opstappen. Nederlanders schijnen zich nog weleens af te vragen waarom die Britten zich zo druk maken om Johnsons feestjes. Maar de coronamaatregelen die hij had opgelegd waren nog veel strenger dan in Nederland. Britten mochten begrafenissen van familieleden niet bijwonen, opa’s en oma’s konden hun kleinkinderen acht maanden niet zien. Vervolgens blijkt Downing Street wekelijks WTF’s – wine time Fridays – te hebben gehouden. En Johnson zou daar niet van hebben geweten? Die man wóónt daar.

‘Tussen 2014 en 2021, een krankzinnige periode in de Britse geschiedenis, ben ik er NOS-correspondent geweest. Dat ik me vaak over het land heb verbaasd, schrijf ik in mijn boek Wankel koninkrijk. Over hoe Johnson de omstreden zoon van een Russische oligarch een plek in het Hogerhuis gaf. Over de armoede. Vorige week schreef een vrouw een open brief aan Johnson. Hele dagen zit ze in de bus, voor haar als 65-plusser gratis, omdat ze dan geen stookkosten hoeft te betalen.

‘En natuurlijk over de Brexit. Toenmalig premier David Cameron had in 2013 een referendum over het EU-lidmaatschap beloofd als hij in het Lagerhuis een absolute meerderheid zou halen. Dat leek al onwaarschijnlijk, laat staan dat daarna een meerderheid voor Brexit zou kiezen.

‘Het is nu anderhalf jaar na de Brexit. Omdat de aandacht daarvoor is weggeëbd, vond ik het belangrijk om in mijn boek te beschrijven hoe het land ervoor staat, ook als het gaat om zaken als Noord-Ierland, Schotland en de invloed van de pers. Als keurige NOS-correspondent straalde ik altijd neutraliteit uit, maar de Arbeiderspers vroeg of ik ook mijn visie wilde geven. Ik maak me echt zorgen over het land, maar ik heb er in het boek geen bananenrepubliek van gemaakt. Ik ben nog steeds dol op het land, op de muziek, de Premier League, het politieke theater.’

Bureau Buitenland of Europa draait door?

‘Oef, dit is een lastige. Ik kies Europa draait door, de podcast die ik maak met historicus en oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn. We bespreken de Europese politiek en hopen ingewikkelde onderwerpen toegankelijk te maken, zodat ook de luisteraar die niet wekelijks The Economist leest, binnen drie kwartier snapt hoe het zit met de Hongaarse regering of de Ierse backstop.

‘Ik ben enorm blij dat ik begin dit jaar de kans heb gekregen presentator te worden van Bureau Buitenland. Dat is een van de weinige programma’s op NPO Radio 1 waar nog ruimte is voor een lange buitenlandreportage – twee weken geleden hadden we er een van acht minuten uit Pakistan. Reportages zijn natuurlijk duur om te maken; je moet naar een land en bent er een paar dagen mee bezig. Bovendien zouden ze traag zijn, waardoor zenders vaak de voorkeur geven aan een snel, duidend gesprek. Maar ze hebben een enorme toegevoegde waarde: met stemmen en geluiden brengen ze een land tot leven.’

Tinder of Inner Circle? (1)

‘Inner Circle. Met Tinder heb ik nog slechtere ervaringen dan met Inner Circle.

‘Zeker mijn eerste jaren in Londen zat ik veel op Tinder. Niet om de moeder van mijn kinderen te ontmoeten, maar om de stad op een leuke manier te ontdekken. Mijn eerste Engelse date, met Victoria, was meteen een ongelooflijke ervaring.

‘Vooraf streek ik mijn overhemd en deed ik een lekker luchtje op. Ik wilde een goede indruk maken. Maar vervolgens dronk ze me er helemaal uit. Ik houd wel van een drankje, maar jeetje mina.

‘Het was hartstikke leuk. Britse vrouwen kunnen zichzelf vreselijk goed belachelijk maken, ik wilde dat er in Nederland wat meer zelfspot was. Ze vertelde gênante verhalen over eerdere dates, over haar jeugd. Maar intussen zaten we al aan de vierde dubbele gin-tonic en we aten niet, want eating is cheating – voor mij een nieuwe regel.

‘Uiteindelijk was ze straalbezopen. Met een arm om haar heen begeleidde ik haar naar buiten, waar ik haar in een mooie black cab naar huis wilde zetten. Nee, zei ze, ik ga met jou mee. Dat is geen goed idee, zei ik. Maar zij weigerde haar adres aan de chauffeur te geven en ik kon haar ook niet achterlaten, dus stapte ik in.’

Tim de Wit Beeld Frank Ruiter

Radio, podcast, boek, televisie of krant?

‘In 2009 ben ik begonnen als freelance correspondent in Zuid-Afrika, waar je moet knokken om je verhalen te verkopen. Als je multimediaal werkt, heb je veel meer potentiële opdrachtgevers.

‘Radio en podcasts liggen me het meest na aan het hart. Je krijgt daar meer ruimte voor een verhaal en het is minder gescript dan tv.

‘In het achtuurjournaal wist ik welke vragen Rob Trip of Annechien Steenhuizen aan me ging stellen. ‘Een theaterstuk’, is dan vaak de reactie. Maar we hebben nu eenmaal maar 25 minuten, dan kun je niet uit de losse pols gesprekken voeren.

‘Volgens mij realiseren kijkers zich te weinig dat die kruisgesprekken in het journaal mensenwerk zijn. Het moet on the spot gebeuren, terwijl je weet dat er soms meer dan twee miljoen mensen kijken. Een van de eerste keren kreeg ik een black-out. Er kwam niks meer uit mijn mond, alleen ‘uhhh’. Het heeft lang geduurd voordat dat uit mijn systeem was; de eerste tijd stond ik trillend als een rietje voor de camera.’

Koningin Elizabeth of koning Willem-Alexander?

‘Elizabeth. Ik kan niet anders dan bewondering opbrengen voor iemand over wie nauwelijks een schandaal te vinden is, terwijl ze al zeventig jaar op de troon zit. Daarentegen vind ik het gênant dat je als koning niet doorhebt dat het dom is om in coronatijd lekker op vakantie te gaan, een villa te bouwen in Mozambique of een speedboot te kopen van een miljoen.

‘In 2019 mocht ik aanschuiven bij een Brits staatsbanket met het Nederlandse koningshuis. Ik ben een doodgewone jongen uit Bussum-Zuid waar vroeger met de pannen op tafel werd gegeten en er zijn weinig plekken met zoveel etiquette per vierkante meter als Buckingham Palace. Voorafgaand aan het diner las een pedel met een stok een brief voor: Mr. Tim de Wit, from the Dutch national television. Ik mocht vervolgens niet mijn hand uitsteken naar de queen of het woord tot haar richten. ‘Hello, nice to meet you’, zei ze. ‘Hoelang woont u hier al?’ Toen zag ik haar blik al achter mij verdwijnen. Dat was mijn moment met de beroemdste vrouw van de wereld.

‘‘Hé, een bekend gezicht’, hoorde ik meteen daarna. ‘Kon je wel weg, met de Brexit?’ Dat was koning Willem-Alexander, die een hand op mijn schouder legde. Het contrast met de queen was groot.

‘De eindredacteur van de NOS had gezegd dat het geinig zou zijn als ik er in het late journaal over zou vertellen. Dus stond ik daar in mijn rokkostuum met rode wangen en grote glimlach – ik had een paar lekkere glazen wijn gedronken – te vertellen dat het fantastisch was. Omdat het weinig met kritische journalistiek te maken had leverde het veel shit op.

‘Arjen Lubach heeft er een acht minuten durend Tim de Wit-item van gemaakt. Mijn telefoon ontplofte. Ik kan er natuurlijk om lachen, al erkende hij achteraf ook wel dat hij het een beetje heeft uitgemolken. Maar wij hadden er ook beter over moeten nadenken. Het was misschien iets voor de site, niet live in het journaal.’

Angstig of onbevreesd?

‘Op veel punten in mijn werk onbevreesd, maar in Engeland heb ik een aantal aanslagen meegemaakt waar ik angstig door ben geworden. In maart 2017 reed iemand met een grote SUV op de brug bij het parlement mensen dood. Ik was daar in de buurt en voor de NOS ter plaatse voordat de boel werd afgezet. Ik zag bloedende mensen kermen van de pijn en bevroor totaal, mijn keel werd droog. Er zijn dus drie typen mensen, begreep ik later: zij die in superheldenmodus schieten en gaan helpen, mensen die wegrennen en mensen die – heel fijn om dit van mezelf te weten – gewoon bevriezen.

‘‘We gaan zo live’, zei een eindredacteur in mijn oortje toen ik daar stond. Vervolgens deed ik heel kalm verslag. Ik sprak er later met een psycholoog over die ook verbaasd was: kennelijk kan ik tijdens mijn werk die emoties blokkeren.’

Tinder of Inner Circle? (2)

‘Nadat de taxi ons bij mijn huis had afgezet, legde ik Victoria op bed en gaf haar een T-shirt. Ze viel meteen in coma.

‘De volgende ochtend maakte ze me wakker en – dat is nog het bizarst – zei ze: ‘Where am I?’ Ze was die hele episode totáál vergeten. Ik vertelde dat we in Stratford waren, helemaal in het oosten van de stad. Zij meteen geïrriteerd, dat was anderhalf uur reizen. Of we seks hadden gehad, vroeg ze toen. ‘Nee, natuurlijk niet’, zei ik. ‘Er was geen land meer met je te bezeilen.’’

Tim de Wit: Wankel koninkrijk – Hoe ik Groot-Brittannië door Brexit heb zien veranderen.

De Arbeiderspers; 296 pagina’s; € 21,99.