Ottolenghi’s eiersalade met bloemkool blijkt ook te kunnen worden ingezet als biologisch wapen

Zoals iedere zichzelf respecterende thuiskok staan er ook bij ons een paar kookboeken van Ottolenghi in de kast (dit is absoluut niet koket bedoeld, Ottolenghi is tenslotte zo’n beetje de Pax Lomen onder de kookboeken). Een van de huisfavorieten is zijn eiersalade met bloemkool en kerrie. Het is een lekkere, eenvoudige en vullende salade, die je maakt door bloemkool te roosteren in de oven en die daarna te mengen met een yoghurt-mayonaise-saus en maar liefst negen eieren. ‘Zo zou kipkerriesalade smaken als u de kip zou vervangen door bloemkool en hardgekookt ei’, luidt het begeleidend schrijven. ‘Een inleiding die nergens op lijkt te slaan, totdat u de ei-bloemkoolversie zelf proeft. Als u de kip toch mist kunt u het gerecht heel goed serveren met het voornoemd gevogelte dat u in het weekend hebt gebraden’. Wat Ottolenghi vergeten is te vermelden is dat het gerecht op hele warme dagen ook ingezet kan worden als biologisch wapen.

Zo kon het gebeuren dat ik een paar dagen geleden de deur van ons huis opende en bijna bewusteloos werd geslagen door een dikke, warme lucht, geharnast in een aroma van geroosterde bloemkool, gekookt ei en kerrie. Mijn vriendin moest die avond buiten de deur werken en had de salade gemaakt zodat ze die kon meenemen. Ze vulde er twee tupperware-bakjes mee. Een om zelf mee te nemen en een die mijn kinderen en ik konden opeten, wat nooit zou gebeuren. Het was te warm om alle ramen en balkondeuren te openen, dus om van de lucht af te komen zette ik de afzuigkap op de hoogste stand en brandde wierook. Het leek iets te helpen, maar dat kon ook te maken hebben met de onherstelbare schade die mijn reukvermogen net had opgelopen.

’s Avonds, toen het donker was en de kinderen naar bed waren, was de geur eindelijk helemaal uit het huis verdwenen. Tevreden zat ik aan de keukentafel schone en geurloze lucht te ademen toen mijn vriendin thuis kwam. Terwijl ze vertelde hoe de dag was verlopen, pakte ze haar tas uit. Machteloos keek ik toe ik hoe ze het plastic bakje, dat de hele dag in een warme rugtas had gezeten, ontdeed van zijn deksel. Het was alsof een rioolwagen voor onze deur was gestopt, zijn slang door het keukenraam had gelegd en de dagopbrengst naar binnen liet lopen. Je moet natuurlijk niet te lichtzinnig doen over trauma, maar het effect is dermate doeltreffend en langdurig dat ik dit schrijven af en toe moet onderbreken om te kokhalzen.

Toch, het is wel echt een heel lekkere salade.