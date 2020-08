Oproep: stuur ons foto’s met Syriërs met wie u in contact kwam tijdens de vluchtelingencrisis

De homoseksuele Syrische asielzoeker Omar Abdulghani thuis in Aalsmeer bij de vrouw die hem opving omdat hij zich in het azc niet veilig voelde. Beeld Julius Schrank

Deze zomer is het vijf jaar geleden dat Europa kraakte onder de grootste vluchtelingencrisis in decennia. Honderden migranten verdronken destijds in de Middellandse Zee, en op Lesbos opende kamp Moria als registratiecentrum voor de grote aantallen Syriërs die vanuit Turkije overstaken naar Griekenland.

Het is ook vijf jaar geleden dat veel Nederlanders de helpende hand uitstaken, door Syrische vluchtelingen tijdelijk in huis te nemen, kleren en knuffels te verzamelen voor azc’s, Syrische restaurants te beginnen en taalles te geven.

Voor een special hierover roept de Volkskrant u op om foto’s in te sturen met daarop u en Syriërs die u hielp of met wie u in contact kwam. Die foto's kunnen van destijds zijn, of van nu, als u elkaar nog steeds ziet.

U kunt ze voor 27 augustus mailen naar openredactie@volkskrant.nl met 'Syriërs' in het onderwerp, het liefst voorzien van namen, leeftijden, een korte beschrijving van het contact en hoe het u beiden vergaat.