Op zijn beste momenten was Albert Nomden (1969-2022) één met de flipperkast

Van alle flipperkasten in de Groningse speelhal Magic City flikkerde in de jaren tachtig na elk spel ‘highest score ANO’ op. Geen speler kon tippen aan Albert Nomden, die in 1998 als eerste en tot nu toe enige Nederlander het WK flipperen zou winnen in Las Vegas, op supersnelle en gevoelig afgestelde kasten. Als de speler de kast iets te hard raakte, sloeg die op tilt. Op 11 april overleed Nomden totaal onverwacht. Hij werd slechts 53 jaar.

Albert Nomden, de postbode uit Wildervank, werd daarnaast twee keer Europees kampioen en vier keer Nederlands kampioen. Met het Dutch Pinball Team – het Nederlands elftal van het flipperen – werd hij drie keer Europees kampioen. ‘Door zijn kalmte heeft hij ons aan veel overwinningen geholpen’, zegt Mark van der Gugten, die vaak met Nomden voor Nederland uitkwam. ‘Albert kende geen wedstrijdspanning. Daar was hij steengoed in.’

Nomden had een fenomenaal tactisch inzicht en beschikte over een geweldige techniek, zegt Van der Gugten: ‘Stap voor stap flipperde Albert naar de overwinning. Hij wist precies hoeveel punten hij nodig had en hoe hij die kon scoren. Hij controleerde de bal. Als hij er vier in het spel had, hield hij drie ballen stil en flipperde er met een, stoïcijns en beheerst. Bij hem sloeg de kast niet op tilt.’

Jim Jansen, woordvoerder van de Nederlandse Flippervereniging en in het dagelijks leven hoofdredacteur van New Scientist, wordt lyrisch als hij over de flipperende postbode praat. ‘Zoals de wetenschap maar één Robert Dijkgraaf had voor hij minister werd, had de flipperwereld maar één Albert Nomden. Op zijn beste momenten was hij een met de kast.’

Hogere flipperkunde

Jansen herinnert zich een NK-finale waar Nomden op de White Water-kast speelde. ‘Albert zette alles klaar, speelde multibal, had drie keer gelockt, vijf ballen in het spel en scoorde bonus na bonus. Dit was hogere flipperkunde, een knap staaltje techniek, tactiek en stalen zenuwen. Het is zo’n moment dat me altijd zal bijblijven, net zoals die omhaal van Van Basten tegen Den Bosch.’

Nomden raakte verslingerd aan het flipperen tijdens zijn militaire diensttijd. Hij was net te vroeg geboren om de dienstplicht te ontlopen en net te laat om nog iets te doen te hebben in de kazerne in Assen. Vijftien tot twintig toernooien per jaar speelde hij. Ook als hij niet won, had hij een hoge score.

Er zijn flipperfanaten die twintig kasten thuis hebben staan. Nomden had er niet een. Jansen: ‘Albert had genoeg aan de toernooien. Via youtubefilmpjes vogelde hij uit hoe een nieuwe kast werkte.’ Daar kon veel tijd in gaan zitten. Er zijn flipperkasten waarvan de uitleg twintig A4’tjes beslaat.

Geen geschreeuw, geen champagne

Flipperkasten rinkelen, sirenes loeien, monsters schreeuwen, wolven huilen, lampen flitsen aan en uit. Voor Nomden hoefde die hele kermis niet. Het liefst zette hij het geluid uit. Hem boeide alleen het spel onder de glasplaat, niet dat een alien de bal met een tong opslurpte. Wil een flipperaar nog weleens op tafel springen nadat hij een spannende wedstrijd heeft gewonnen, Nomden bleef bescheiden. Geen geschreeuw, geen champagne. ‘Ik drink nooit en ben van nature een ingetogen type’, zei hij in het boek No Balls No Glory!, geschreven door Jim Jansen. Dat is ook het motto van de Nederlandse Flippervereniging, met 1.500 leden de grootste ter wereld.

In het weekend van 23 en 24 april zou Nomden een toernooi in Duitsland spelen. Van der Gugten is in zijn plaats gegaan. ‘De honderd topspelers uit Europa waren er. We vormen een soort familie en hebben een minuut stilte gehouden. Albert was geliefd, iedereen was er kapot van. Hij was altijd bereid uit te leggen hoe een kast werkte. Ook aan tegenstanders, zelfs op EK’s. Hij wilde winnen met open vizier.’