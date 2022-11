Het was laat, ik was moe, en ik liep in mijn eentje door het metrostation. Er kwam een man op mij af die me aankeek en zei: ‘Your opinion doesn’t matter.’

‘I know,’ antwoordde ik, waarna hij joviaal zijn duim naar me opstak. Ik liep door naar de uitgang en hij boog af. Buiten viel een ijselijke regen, in het station was het veel behaaglijker.

Het mini-gesprekje bleef nog een tijdje door mijn hoofd zoemen. Op zich was het een geslaagde menselijke interactie geweest, want we waren het zonder strubbelingen met elkaar eens geworden. Toch miste ik achtergrond. Waarom had de man zonder enige inleiding het woord tot mij gericht? Waren er meer reizigers tegen wie hij dit zei? Of had ik zelf iets uitgestraald waardoor juist ik degene was die de waarheid moest horen?

Ik vond er natuurlijk van alles van, maar mijn mening deed er dus niet toe.