Ik hoor mezelf de vraag stellen. Hardop. De luiste, lafste journalistiek die er is. Een doodzonde, en ik bega hem.

Naast mij in het gras ligt, op zijn kop, het karkas van een truck. De auto is – was – van het bejaarde echtpaar op de veranda. Zij kijken toe hoe dochter en schoonzoon in ijlvaart spullen redden uit hun door een tornado verwoeste huis in Kentucky. Het schemert, de tijd dringt. Ik loop duidelijk in de weg.

‘Nog een vraag, als u het goed vindt.’ Daar ga ik. ‘Op wie zijn jullie nu eigenlijk bóós?’

De duisternis valt rap. In de verte, tussen het puin, lichten alleen nog de tv-verslaggevers op, wassen beelden in hard kunstlicht. Ze doen me denken aan ‘soldaatjes’, de stukjes toast die mijn moeder vroeger in de spinazie stak: onberispelijk, op een berg ellende.

‘Boos?’ De schoonzoon houdt stil. ‘Hoe bedoel je boos?’

Ik weet wel wat ik bedoel. Wat ik vóél. Ik doe voor de krant verslag van de verwoesting na de tornado en spreek al dagenlang niemand anders dan getroffenen, ontheemden, slachtoffers. Zo veel, ze waren weerloos in hun huizen. Dit hoort niet. Hier gaat iets mis.

De schoonzoon kijkt me aan in lichte verwarring. ‘Wat er misgaat? Er was een tornado.’

Ik lach stompzinnig. Ja, dat weet ik, natuurlijk, uiteráárd – maar wat ik bedoel: kijk toch om je heen, al dit leed, die mensen. Het gevoel welt op uit mijn binnenste: dit had voorkomen moeten worden.

Hij snapt me niet. ‘Maar het was… de wind.’

De wind. Ik knik, langzaam. Hoe voorkom je de wind?

Steeds in de VS kom ik hem tegen: niet zozeer berusting, als wel een diepgeworteld besef dat alles, altijd, mis kan gaan. Ze zijn hier niet boos, nu, omdat ze beseffen dat pech, pure pech, niemand te verwijten valt. Dit is het spiegelbeeld van hun even vaak rotsvaste geloof in geluk. En toch: als ik ’m niet zie, die gebalde vuist, dan ben ik – kind van de verzorgingsstaat uit een klimaat van niks – blijkbaar bereid om er letterlijk naar te vragen.

Ik staar naar de Amerikaanse tv-verslaggevers. Journalisten zijn – intuïtief, routineus of lui – op zoek naar conflict. Verantwoording. Schuld. Vertel me op wie u boos bent en ik geef u er een spanningsboog voor terug. Maar hier speelt nog iets anders. Zouden zij, verderop, nu ook naar woede vragen?

Ik voel me ineens Nederlands. Alsof ik ben vergeten, of misschien zelfs nooit heb doorvoeld, dat er zoiets als het noodlot bestaat. Dat ellende niet altijd het gevolg is van falen. Dat er krachten zijn – zoals een windhoos die met auto’s smijt – waar je domweg niets tegen begint.

‘Dus u bent niet boos?’ Daar gá ik weer.

‘Nee’, antwoordt de schoonzoon. ‘De wind is niemands schuld.’