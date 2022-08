Op TikTok krijgt Dancing Queen er 12 toeren bij

Ruim dertig jaar geleden raakte een van mijn goede muziekvrienden in de ban van het album Desperate Straights, een samenwerking tussen het avant-garde-ensemble Slapp Happy en het avant-garde-ensemble Henry Cow. Bijna een uur lang luisterden we naar trage obscure klanken.

Toen liep een andere muziekvriend die de hoes had zitten bestuderen naar de platenspeler en draaide de knop van 33 naar 45 toeren: ‘Dit is een speciale 45-toeren-elpee, je luistert die plaat te langzaam.’ Het heeft de eigenaar maanden gekost aan ‘de snelle versie’ te wennen. Daarna was hij het standpunt toegedaan dat het album zowel op 33 als op 45 toeren een meesterwerk is.

Dat is nou wat je noemt een anekdote uit analoge tijden. In digitale tijden wemelt het van de mensen die niet weten dat ze muziek te snel beluisteren. Een van de populairste nummers op TikTok van dit moment is Don’t Stop Me Now van Queen, maar dan wel opgepept, dus de 33-toeren-versie op 45 toeren. ‘Sped Up’, heet dat op TikTok, lekker kort voor ‘Speed Up’.

Ik hoorde de speedstem van Freddy Mercury uit de iPad van mijn puberdochter komen en riep spontaan dat die barbaarse TikTokgeneratie niet eens meer het geduld heeft een nummer van 3 minuten op normale snelheid te beluisteren. Mijn dochter vroeg: ‘Hoe klinkt dat nummer dan normaal?’ Tja: Als je niet weet dat iets ooit langzamer klonk, kun je een versnelde versie even vanzelfsprekend vinden als een avant-gardeliefhebber een vertraagde.

Inmiddels weet ik dat véél artiesten van vroeger er op TikTok 12 toeren bij krijgen, en dat sommige van zo’n speedinjectie nog opknappen ook. Wie Abba net als ik altijd een beetje Ikea-achtig vond, dus een beetje saai, moet eens luisteren wat tiktokkers met Dancing Queen doen. Op hun versie steelt die dansende koningin op het bal de show omdat ze zo lekker veel amfetamine heeft gesnoven.