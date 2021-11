Op schoenmaat 47 dik één keer de aarde rond: Jan wandelt wat af

Jan Gijsbers (76), Wijchen

Jan heeft in zijn leven 40.150 kilometer gewandeld. Alle afstanden, waaronder 24 keer de Nijmeegse Vierdaagse, schrijft hij op in een klein logboek. En nu hij na een etappe uit de winterserie van wandelclub Paschalis net even zit, kan hij daar 30 kilometer bij optellen: dik één keer de aarde rond op schoenmaat 47. ‘Sinds ik wandel zijn mijn voeten gegroeid, maar dat lijkt me heel logisch toch?’ Jan is op zijn 50ste begonnen met serieus lopen. ‘Om het hele verhaaltje te vertellen: Ik heb altijd in de bouw gewerkt en in mijn tijd stelde 50 kilo optillen niks voor, balken op de nek, je kent het wel. Toen ik daar last van kreeg, stuurde de arts mij het wandelpad op. Nooit spijt van gehad, je moet wat overhebben voor je gezondheid.’ Dat betekent dus ook op zondagochtend om 6 uur ’s ochtends achter het bordje Brinta, want ze gingen vandaag om 8 uur van start. ‘Met een groepje 30, 40 kilometer lekker tempo draaien is echt héérlijk. Het enige gevaar is dan dat je aan de praat raakt en niemand de pijlen meer volgt. Als je verdwaald bent is er eigenlijk maar één oplossing: gewoon teruglopen.’