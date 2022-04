Op mijn lippen lag de vraag: ‘Weet u in hoeveel filmpjes op Snapchat u zelf te zien bent, mentor?’

Het was weer tijd voor het driehoeksgesprek. Zo noemen ze tegenwoordig een ouderavond op de middelbare school waarin een docent, een leerling en een papa of mama een kwartiertje om de tafel zitten. ‘Zijn er de laatste tijd nog vervelende dingen gebeurd?’, vroeg de mentor van mijn dochter. ‘Ja’, zei mijn dochter. ‘A en B hebben tijdens de les stiekem C en mij zitten filmen en alles op Snap gezet.’ ‘Wat vervelend’, zei de mentor. ‘Ze mogen helemaal niet filmen tijdens de les.’ Tja. Boliviaanse politici mogen zich niet met de rechterlijke macht bemoeien, maar ze doen het toch. Je hebt een pays légal en een pays réel.

‘Hadden A en B hun telefoon niet bij mij ingeleverd?’ , vroeg de mentor. ‘Jawel’, zei mijn dochter, ‘maar ze zitten met de iPad te filmen.’ De mentor: ‘Die iPad hebben jullie om oefeningen op te maken, niet om te filmen.’ Op mijn lippen lag nu de vraag: ‘Weet u in hoeveel filmpjes op Snapchat u zelf te zien bent, mentor?’ Ik bedacht dat mijn dochter zo’n vraag niet zou waarderen en dat het voor de mentor een open deur zou zijn.

Docenten die leerlingen tijdens de les oefeningen laten doen op iPads weten meestal wel iets over onderwijsclips op Snapchat. Die clips mogen er wezen trouwens. De makers kunnen tegenwoordig een blik aan speciale effecten opentrekken. In het begin van zo’n filmpje zie je een docent die een verhaal houdt, dan komt er een beat onder, dan dwarrelt die docent door de lucht en krijgt een varkensneus of hondenoren en begint te knorren of te loeien.

In Silicon Valley of, correcter, in de buurt van Silicon Valley, hebben scholen op verzoek van medewerkers van Meta en Google die willen dat hun eigen kinderen wél iets leren iets bedacht tegen filmen tijdens de les: honderd procent analoog onderwijs heet het.