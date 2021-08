‘Op mijn lievelingsdag zou ik het liefst de hele dag in het Rijksmuseum lopen’

Karlijn Heersink Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met papa Mark (45), mama Iris (42) en mijn zus Maud (11) in Driebergen.’

Wat vind je het leukst aan je vader?

‘Van hem heb ik veel geleerd over met gereedschap werken, timmeren bijvoorbeeld. Dat wilde ik graag. Dat begon toen ik papa ging helpen als hij dingen aan het maken was, uiteindelijk kreeg ik een gereedschapskoffer en ben ik zelf verdergegaan.’

Heb je ook huisdieren?

‘Ja, we hebben zes kippen en twee katten. De katten heten Minoes en Muis, de kippen hebben geen namen. We hebben ook een hond in huis, hij heet Vello. Die telt niet helemaal als huisdier, want het is een hulphond. We zijn een gastgezin voor de hond en trainen hem, hij woont hier maar een jaar.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit al bijna vier jaar op blokfluitles. Ik heb één keer per week les. Laatst had ik voor de tweede keer een concert. Dat is best spannend, want je doet het niet elke dag.

‘Ik houd ook erg van knutselen en maak veel verschillende dingen. Ik heb bijvoorbeeld laatst een hond geverfd door vakjes met verschillende cijfers in te kleuren, maar ik houd ook van kleien.’

Waar word je blij van?

‘Als het zonnetje schijnt.’

Wanneer moest je voor het laatst heel hard lachen?

‘Ik was met mijn zus op de trampoline en toen wreven we met onze haren over de trampoline. Dan gaan ze helemaal rechtop staan, daar moesten we hard om lachen.’

Waar zou je om kunnen huilen?

‘Je krijgt mij niet zo snel aan het huilen. Ik huil eigenlijk alleen als ik mezelf pijn doe, want ik stoot heel vaak mijn tenen.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Olifantje en Giraf, dat zijn mijn twee lievelingsknuffels. Giraf heb ik gekregen van Sinterklaas toen ik 3 was. En Olifantje heb ik gekregen toen ik net geboren was en aan de hart-longmachine lag. Ik ben namelijk een Hartekind, een kind met een hartafwijking.’

Waar zou je graag naartoe op vakantie gaan?

‘Ik wil heel graag naar Parijs, want ik wil de Eiffeltoren eens in het echt zien. Ik wil ook graag naar Londen, daar ben ik al eens een lang weekend geweest, maar toen heb ik maar een heel klein stukje van de stad gezien. We hadden wel geluk, want we zijn bij de Big Ben geweest.’

Hoe zou jouw lievelingsdag eruitzien?

‘Dan zou ik de hele dag in het Rijksmuseum rondlopen! Wel met mijn moeder, want papa en Maud zijn niet zo fan van musea. Ik vind kunst heel leuk. Ik ben al in best veel musea geweest, maar nog niet in het Rijksmuseum. Maar ik heb er veel goede verhalen over gehoord.’