Op het naamkaartje stond ‘Amanda’. Een dure hoer, ongetwijfeld, in de jaren negentig

Op straat passeerde ik een vuilnisbak waaruit, behalve de obligate kapotte paraplu, ook een zwart plastic mapje stak. Een zwart mapje heeft altijd een air van belangrijkheid. Er kunnen creditcards in zitten, of autopapieren. Of een paspoort. Ja, er bestaan mensen die hun paspoort in een mapje stoppen, er is niets aan te doen.

Het mapje bleek vol te zitten met naamkaartjes, allemaal verschillend, in doorzichtige plastic hoesjes. Het zag er ouderwets uit, een voorwerp van vroeger, als een kolenkit of een beddenpan, een ding van de meneer Demesmaeker-achtige zakenmannen. Op veel van de kaartjes stond, behalve een telefoonnummer, ook een faxnummer afgebeeld en op slechts enkele een mailadres. Geen twijfel mogelijk, dit mapje stamde uit de jaren negentig.

In de jaren negentig waren naamkaartjes niet meer voorbehouden aan belangrijke mannen, nee, opeens had iederéén een eigen naamkaartje. Ook ik, met mijn lullige vijf vinkjes. Die kaartjes kon je toen overal laten maken voor een habbekrats, zelfs in een automaat op het station.

Wat deed je als student met die kaartjes? Je deelde ze uit aan je vrienden. Het was volkomen belachelijk, want mijn vrienden en ik kenden elkaars telefoonnummers uit ons hoofd, en we wisten ook best van elkaar dat we geen ‘designer’, ‘journalist’ of ‘schrijver’ waren, zoals dat kaartje doorgaans pochte, maar gewone, minimumlijdende sukkels. Dus wat deed ik met die kaartjes van David G. ,‘musicus’ en Robert B., ‘kunstenaar’? Die liet ik vervilten in mijn jaszak.

De bespottelijkheid van die kaartjes daalde al gauw in. In mijn coterie gold het vervolgens nog een poosje als geestig-ironisch om een wonderlijk beroep op je kaartje te zetten (‘begrafenisondernemer’, ‘taxidermist’, ‘interim-prostituant-in-ruste’) net zoals het bon ton was om een geinige boodschap op je antwoordapparaat te hebben staan (ik had een bandje van een 06-sekslijn, een vrouwenstem die hijgend iets over haar strakke natte kutje ten beste gaf; ja, we vonden onszelf heel grappig indertijd) maar ook daar was de lol gauw vanaf. Exit kaartjes.

Ik bladerde in het mapje. Er zaten veel Georgische kaartjes bij, met die fascinerende Kartveelse letters die aan taartgarnering doen denken, maar ook Russische en Turkse. Eén kaartje viel op tussen al die witte en beige exemplaren. Het was roze, met in gouden krulletters de naam ‘Amanda’ erop. Daaronder een Amsterdams telefoonnummer, en verder niets.

Amanda. Een dure hoer, ongetwijfeld, in de jaren negentig. Ik zag haar voor me, roodbruine lippenstift, wafeltanghaar met vlinderclipjes, flamingokleurige string van bobbeltjesstof.

Ik belde aarzelend het nummer, maar er werd niet opgenomen. Zelfs geen antwoordapparaat.