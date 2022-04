Op het almaar uitwaaierende concept ‘Emsterdem’ zit niemand te wachten

Het is onwaarschijnlijk dat onze beleidsmakers het hoongelach hebben gemist toen Zandvoort ‘Amsterdam Beach’ ging heten, en het Muiderslot ‘Amsterdam Castle’. Maar kennelijk vinden sommigen zoiets nog altijd een goed idee, want een omvangrijk bouwproject van 100 duizend woningen dat grotendeels zal verrijzen aan de noordwestkant van Almere krijgt de naam ‘Amsterdam Bay Area’.

Waarom toch? Dat Engels, de verwijzing naar de grote Amerikaanse broer: het schreeuwt ‘calimerocomplex’. Ook zit er iets neerbuigends in: God verhoede dat toekomstige bewoners ontdekken dat ze in de Flevopolder terechtkomen. De trotse Noordwest-Almeerder zit niet te wachten op het almaar uitwaaierende concept ‘Emsterdem’, en de Amsterdammer evenmin, want ook zonder zulke rare ‘annexaties’ vindt men ons buiten de hoofdstad, niet zelden met recht, al bijdehand genoeg.

Daarom op voorhand alvast mijn excuses aan iedereen die straks woont op de Amsterdam Plains, in de Amsterdam Delta of in die lieflijke Amsterdam Hills. Ik zal u gewoon Groninger, Zeeuw en Limburger blijven noemen.