Op haar bovenlip had ze een waaiertje van rimpels. Plastisch chirurgen noemen zoiets oneerbiedig ‘een plooirokje’

Bij een groentekraam op de markt stond een vrouw van mijn leeftijd verlekkerd een stapel witte asperges te bekijken. Ze was een wat schonkige blondine met mooie, maar vermoeide groene ogen en een bovenlip met een waaiertje van rimpels, het ereteken van rooksters en zonaanbidsters. Plastisch chirurgen noemen zoiets oneerbiedig ‘een plooirokje’.

Ze hield een kleutermeisje aan de hand, zo te zien een kleindochter: ook blond met groene ogen, maar zonder rimpels. ‘Ze zijn mooi, hè?’, vroeg de marktkoopman retorisch. Dat ging over de asperges. ‘Prachtig’, antwoordde de vrouw. ‘Ik kom er speciaal voor over, hè. Wij wonen natuurlijk in Nieuw-Vennep.’

Er klonk lichte spijt in die laatste zin. Wat was er mis met Nieuw-Vennep? Zou je daar echt geen asperges kunnen kopen? Dat leek me sterk. De vrouw wreef er twee langs elkaar, waarbij ze zachtjes piepten. Ja, die waren vers. ‘Doe maar 4 pond’, zei ze. En ze herhaalde nog eens, een tikje wrang: ‘Ja, wíj wonen in Nieuw-Vennep...’

‘Oma?’, vroeg het kind. ‘Wat is een Nieuw-Vennep?’ Ze sprak het uit als mierfennep. De koopman lachte. ‘Wil jij een banaantje, mop?’, zei hij. Het kind knikte, maar hield vol: ‘Oma, wat is een mierfennep?’

‘Niet ‘een mierfennep’’, zei de oma. ‘Gewoon, Nieuw-Vennep. Daar wonen wij.’ Het kind staarde voor zich uit en dacht zichtbaar na. De koopman laadde met gepaste tederheid de asperges in een plastic zak. De oma pelde de banaan. ‘Waarom?’, hernam het kind. Ja, daar had ze de leeftijd voor.

Ik wachtte gespannen op het antwoord. ‘Omdat in Nieuw-Vennep de huizen niet zo krankzinnig duur zijn’, misschien. Of ‘omdat het daar schoon en rustig is’, of ‘omdat je in Nieuw-Vennep nog een cappuccino kunt bestellen zonder dat de ober (een 19-jarige ‘urban nomad’ uit San Francisco met een tatoeage in zijn hals van een theepotje, garenklosje, nijptangetje of ander ogenschijnlijk alledaags maar voor hem ongetwijfeld betekenisvol voorwerp) aan je vraagt: oat milk or cow’s milk?’

‘Oma, waarom wonen wij in een mierfennep?’, drong het meisje aan. De oma stak haar de half gepelde banaan toe. ‘Ja, waarom, waarom...’, zei ze wrevelig. De koopman lachte en plaatste de beruchte dooddoener: ‘Waarom zijn de bananen krom? Als ze recht zijn, dan vallen ze om!’

Het meisje keek onthutst naar haar banaan. Die was niet bepaald krom. Hij was eigenlijk verbazend recht, voor een banaan.

‘Eet maar lekker op’, zei de oma. ‘We moeten nog even naar de kaasboer. En dan gaan we weer terug. Naar Nieuw-Vennep.’