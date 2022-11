Op een station inspiratie opdoen voor reizen naar verre verten, zó zou het moeten

Joke Hermsen Beeld Jordi Huisman

Wie? Joke Hermsen

Waar? Grand Café 1e Klas

Wat doet zij? Filosoof en schrijver

Wat vind je mooi aan Grand Café 1e Klas?

‘Eind 19de eeuw heeft de architect Pierre Cuypers deze stationsrestauratie van Amsterdam Centraal met veel aandacht voor details ontworpen. Hij heeft er met de hoge plafonds en de sierlijke muren met schilderingen van planten en dieren echt allure aan weten te geven. Ik houd van hoge ruimtes. Plafonds van nieuwe huizen hebben vaak de minimale, wettelijk vastgelegde hoogte van 2 meter 60. Ik vind dat eerlijk gezegd nog te laag. Hoge plafonds geven nu eenmaal meer ruimte aan de geest.’

Welke details spreken je het meest aan?

‘Misschien wel de meest eenvoudige, zoals die golfbeweging tussen de pilaren. Het is net alsof Cuypers daar hoog in de lucht een omgekeerde zee heeft willen suggereren. De ornamenten op de balken vind ik ook mooi. De schoonheid van deze plek zit in de details.’

Sinds wanneer kom je hier?

‘In de jaren tachtig studeerde ik in Parijs en reisde ik vaak op en neer tussen Amsterdam en Parijs. Sindsdien heb ik dat treintraject wel zo’n tweehonderd keer afgelegd, schat ik. Ik kom hier graag voordat ik de trein pak, en vroeger ging ik hier ook wel werken. Het was een van de weinige plekken in Amsterdam waar ik kon schrijven, omdat het vanwege de sfeer van vrijheid en avontuur en het decorum mijn verbeelding wist te prikkelen. Schrijven in cafés was destijds nog geen gewoonte in Nederland. In Parijs wel, Sartre en De Beauvoir schreven altijd in cafés, en ik probeerde dat ook hier te doen.’

Is een stationsrestauratie belangrijk voor een station?

‘Het is van belang om op een mooie plek aan te komen. Een fraai ontworpen stationsrestauratie geeft een warm welkom, een blijk van gastvrijheid. Het ontwerp van Cuypers inspireert ook om onbekende verten te verkennen. Deze plek toont het ambivalente verlangen van de mens naar een thuis én naar een elders. We verlangen zowel naar geborgenheid als naar het onbekende, we zijn zowel huismussen als reizigers. Mijn nieuwe boek, Van verre nabij, gaat over dat dubbelzinnige verlangen: hoe de mens heimwee kan ervaren maar ook ‘vertepijn’, het verlangen om te vertrekken.’

Zou je graag meer van zulke stationsrestauraties zien?

‘Ja, ik zou zeker graag meer van deze, met aandacht voor detail en ornamenten gebouwde plekken in de stad zien. Ik zou het geweldig vinden als hedendaagse architecten rondom het station inspirerende, eigenzinnige plekken mogen bouwen. Wat Cuypers hier 140 jaar geleden heeft neergezet, heeft nieuwe opvolgers nodig. Als je treinreizen wilt bevorderen, moet je er ook voor zorgen dat het station een aantrekkelijke, tot de verbeelding sprekende plek is. Het is belangrijk dat we vaker de trein nemen en de auto of het vliegtuig laten staan. Behalve dat de treinkaartjes stukken goedkoper moeten worden, zou het station ook geen eeuwige bouwput of commercieel winkelcentrum moeten zijn, maar, zoals Cuypers voor ogen had, een ‘droomplek’.’

Pak

‘Als ik op reis ga, trek ik meestal een colbert en een broek aan. Een jurk of rok vind ik onhandig op reis. Waar laat je je spullen? En je telefoon? De meer klassieke mannenoutfit vind ik praktischer en ik voel me er ook prettiger in.’

Laarzen

‘Toen ik deze laarzen van Via Vai een paar jaar geleden in Le Marais (een wijk in Parijs, red.) zag, moest ik aan Stendhal denken, de schrijver van Le Rouge et le Noir, een roman over de menselijke tweestrijd tussen hartstocht en rede, gevoel en verstand, rood en zwart dus, net als mijn laarzen.’

Beeld Jordi Huisman

Jas

‘Ruim dertig jaar geleden kocht ik dit jasje van nepbont in een metrostation in Parijs. Het beloofde een mooie herfstdag te worden, maar plotseling sloeg het weer om. Toen heb ik dit jasje voor nog geen honderd frank gekocht. Het bleek een van de duurzaamste aankopen ooit, want ik draag ’m nog steeds.’

Beeld Jordi Huisman

Schriften

‘Wanneer ik op reis ga, neem ik uiteraard mijn Moleskine-schriften mee. Ik schrijf er de meeste ideeën en ingevingen voor mijn boeken in op, het zijn een soort ‘denkdagboeken’. Ik weet niet hoeveel er hier al op tafel hebben gelegen, maar het zullen er heel wat zijn.’

Beeld Jordi Huisman

Muren

‘Vogels, planten en dieren zijn in bonte, sprekende kleuren op de muren van Grand Café 1e Klas geschilderd. Ze geven de ruimte een on-Hollands tintje. Deze plek lijkt de bezoekers te willen aansporen op reis te gaan en hun horizon te verleggen.’