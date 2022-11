Beeld Isa Grutter

Al gauw kreeg vader in de gaten dat het eerste wat de Nederlander leert lopen is, daarna fietsen. Meteen na aankomst in Zwijndrecht kreeg broer Aziz een blauwe fiets (dus eerder nog dan ik mijn slee). Zo eentje met een bel die ‘ding’ doet als je met je duim erop drukt. Twee of drie knaken op de rommelmarkt. Er misten wat spaken en de voorste wielas stond scheef maar een kniesoor die daar om maalt. Aziz maakte de geweldigste valpartijen, maar dat deerde niet want hij was Marokkaanse valpartijen gewend.

Op een goed moment vond vader dat hijzelf ook maar in het zadel moest. Tenslotte fietsen alle Hollanders, mee- of tegenwind, trappen zul je. Dat past bij de Zwijndrechtse calvinistische aard, maar ook bij vaders biografie: hard ploeteren om ergens te komen. Behalve dat het een langere levensduur van zijn grasgroene Kadett ten goede kwam, snapte vader dat een fiets ook beursvriendelijker is: ‘Je onderdanen (zo noemde hij de benen) zijn gratis’. Dus struinde hij alle vlooienmarkten af tot ’ie hem vond: een loodzwaar, onverwoestbaar stalen ros van Gazelle met dikke koplamp en banddynamo.

Het zijn waaghalzen die uit zucht naar avontuur de Himalaya beklimmen. Vader beklom elke dag zijn fiets en wie nam het hem kwalijk dat hij tegen plantenbakken klapte? Het blijft een wonderlijke natuurwet dat een mens kan balanceren op twee dunne wielen. Toch kreeg hij het kunstje snel onder de knie en hij raakte zelfs zo overmoedig dat hij moeder overhaalde om achterop te zitten. Dat was geen goed idee. Moeder was de Schipholroltrap niet vergeten en een lichtgewicht was ze evenmin. Dat romantische avontuur eindigde tegen een geparkeerd busje en zou zich nooit meer herhalen.

Maar fietsen vond ’ie het heerlijkste wat er was, hij had er ook ideaal lange stelten voor. Als een exotische Knetemann stoof vader door Zwijndrecht, toeterend, ook als het niet nodig was, naar z’n werk, de melkboer, de markt, boodschappen in krantentassen en ik vaak erbovenop.

Maar net zo lief knutselde hij aan fietsen. Ketting erop, ketting eraf, spatbord erop, spatbord eraf. Zijn halve leven zaten z’n handen onder het smeer. Lekke band was zijn specialiteit. Hij kon zich een hele ochtend over een lekke band ontfermen. Teiltje met water, binnenband voorzichtig draaien, gefronste wenkbrauwen, en dan hoorde je ’m plotseling grommen van genot als er belletjes opborrelden.

De schuur raakte voller en voller, in zakken en tassen en manden, in alle hoeken puilden fietsprullaria. Toen hij – na moeders invaliditeit – noodgedwongen moest verhuizen, moest alles leeggeruimd. We sleepten kisten vol zadels, frames, sturen, koplampen, handvatten, spiegeltjes, pompen, toeterbellen, buitenbanden, wielen, remkabels, ventieltjes en ontelbare bandplaksetjes. Als er een hemel bestaat en vader is binnengelaten, dan is hij er nu banden aan het plakken.