Beeld Anne Stooker

‘Het gebeurde in 1998. Ik was 32 jaar, zat pas zes jaar bij de politie en had net de opleiding voor motorrijder aan de Politieacademie afgerond. Die zondag was mijn eerste dienst als motoragent in de noodhulp. Ik meldde me ’s morgens kwart voor zeven op het districtsbureau in Maarssen. Zondag was bij ons altijd wasdag, dan werden de auto’s en motoren gewassen door de collega’s van de noodhulp, want op zondag was meestal weinig te beleven.

‘Ik ging naar de wc en toen ik terugkwam was iedereen weg. Verbaasd liep ik naar buiten. Daar stonden de collega’s, in slagorde, brede grijns. Ze hadden met pylonen een parcours uitgezet. ‘Zo vriend’, zeiden ze, ‘laat maar eens zien wat je kunt.’ Ik moest slalommen. Dus ik trok mijn motorpak aan, helm op, stapte op de motor, en op dat moment kwam een melding binnen: ‘Wilt u met voorrang naar een aanrijding met letsel, mogelijk beknelling, u heeft toestemming.’ Toestemming betekent dat je met zwaailichten en sirenes mag rijden.

‘Een collega liep snel naar het elektronisch oog van het rolhek zodat het open ging, dus ik knalde eruit. Echt, ik vlóóg naar die aanrijding. Ik was er als eerste. Daar trof ik op de provinciale weg twee personenauto’s frontaal op elkaar. Een chauffeur had met zijn radio zitten rommelen, lette niet op en reed op de verkeerde weghelft. Daar kwam net een familie aan met zeven of acht auto’s die een leuke dag in Loosdrecht zou hebben. In de voorste auto zat een jong gezin, vader, moeder en een baby van twee weken oud. Iedereen was geschrokken en aangeslagen en had butsen en schrammen, dus ik belde een ambulance en vroeg er collega’s bij, want het gebeurde op een drukke, doorgaande weg.

‘Op een gegeven moment zag ik een scheur in de Maxi-Cosi op de voorstoel. Dat is niet best. Je weet: zo’n babystoeltje scheurt niet zomaar. Dus dat gaf ik door aan de ambulancepost. Ik heb het kindje heel even gezien, twee weken oud, het zag eruit alsof het sliep.

‘Binnen een paar tellen kwamen de ambulance en mijn collega’s aanjagen met loeiende sirenes. De ambulancejongens haalden het kindje uit de auto en gingen er op de grond mee bezig. Mijn collega’s namen alle verklaringen op. Om te zorgen dat alles veilig bleef, regelde ik het verkeer.

‘Opeens klonk het hysterische, hartverscheurende huilen van een vrouw. Ik keek en zag de ambulancebroeder niet meer op zijn knieën zitten, maar rechtop staan. Ik zette het verkeer aan beide kanten stil en liep naar hem toe. Hij schudde zijn hoofd: afgelopen. Dan word je stil.

‘Ik heb direct de Meldkamer gebeld: ‘Jongens, wij hebben hier een hele familie, er is iets traumatisch gebeurd, ik wil hier nu, direct, Slachtofferhulp bij hebben.’ Het verkeer regelde ik verder met tranen in mijn ogen.

‘Slachtofferhulp kwam met twee man. Zij hebben de familie in een nabijgelegen hotel ondersteund. De auto’s werden afgetakeld en weggevoerd. Dan ga je naar het bureau, want alles moet op papier. Daar zaten m’n maatjes. Zij gingen voor mij naar de sectie van het kindje, omdat ze wisten dat ik zelf een jonge vader was. Ze zeiden: ‘Ron, wij zetten alles op papier, ga jij maar naar huis.’

‘Ik vroeg de familie of ik welkom was op de begrafenis. Op de begraafplaats kwamen de moeder en oma naar me toe. Ze pakten me stevig vast, ze bedankten me voor alles wat ik had gedaan. Ik dacht: wat heb ik dan gedaan, jullie kindje is overleden, ik kon niks voor jullie doen, ik was totaal machteloos? Maar dan blijkt dat ze er veel aan hadden gehad dat ik rustig was gebleven waar zij dat niet meer hadden gekund. En doordat ik op de begrafenis was, zagen ze dat het met mij ook veel heeft gedaan. Dat waardeerden ze enorm.

‘Ik heb ervan geleerd dat je als agent niet alleen je werk moet doen, maar altijd nog een stapje méér. Dat je op een cruciaal moment een enorme steun voor mensen kunt zijn. Door dat incident herken ik sneller bij collega’s: joh, effe praten, je stapt misschien te snel over iets heftigs heen. En bij mensen in nood kijk ik bewust wat ik nog meer kan betekenen. Zo kwam ik eens bij een inbraak bij een oude weduwe. De sluiting van haar tuindeur was geforceerd, ze was doodsbang. Ik kon een slotenmaker bellen, maar dat duurt een tijd. De Meldkamer vroeg of ik naar een volgende klus kon. Ik zei: ‘Nee, sorry, ik repareer hier nog even een deur.’’