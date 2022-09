‘Op dit moment heeft de publieke omroep geen taalprogramma op tv. Dat vind ik een grof schandaal’

JP, de stem van Lingo. Beeld Frank Ruiter

Herkenbaar of onherkenbaar in beeld?

‘Ik vind onherkenbaar in beeld zijn echt een zegen. Het is veilig en prettig. Vanuit mijn andere tv-werk heb ik gezien wat bekendheid met mensen kan doen: die worden voortdurend aangeklampt op straat. Daarom hadden we in het begin van mijn tijd bij Lingo afgesproken dat ik een soort mysterie zou blijven, mensen zouden mij alleen kennen van mijn stem.

‘In 2019, toen ik alweer vijf jaar weg was bij Lingo, ben ik wel herkenbaar in beeld geweest bij het RTL 4-programma Iedereen had het erover. Daar heb ik achteraf best wel spijt van. Mijn afscheid van Lingo leek toen definitief. Ik meende dat het daarom geen kwaad kon dat mensen mij een keer konden zien, terwijl ik vertelde over mijn tijd als jurylid. Als het kon, zou ik het terugdraaien.

‘Tot 2014 was ik ultrastrikt in het niet delen van mijn foto’s op internet. Nadat ik was gestopt bij Lingo werd ik daar losser in. Als je mij nu googlet, dan kom je er verschillende tegen. Ik hoop dat echte Lingo-fans het mysterie zullen blijven koesteren en mij niet gaan googlen.’

Lingo of Wie is de mol?

‘O, wat doe je mij aan! Hm, dan kies ik voor Lingo. Ik heb Nederlands gestudeerd, taal vind ik ontzettend belangrijk. Daarnaast heeft Lingo veel impact gehad. In de studio hadden we altijd kandidaten van verschillende culturen en achtergronden, die ons vertelden hoe belangrijk het programma voor ze is geweest, dat ze dankzij Lingo het Nederlands hebben geleerd. Dat vind ik nog altijd ontzettend eervol om te horen.

‘Tegelijkertijd: Wie is de mol? heeft vijftien jaar mijn leven bepaald. Ik heb er vanaf het begin in 1999 tot 2015 bij gezeten en was onder meer verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten. Dankzij Wie is de mol? heb ik mooie avonturen beleefd in het buitenland. Het was intensief en leerzaam. Maar ik heb er ook vreselijke dingen meegemaakt, zoals de val van kandidaat Janine Abbring in Zuid-Afrika, waarbij ze ernstig gewond raakte.

‘In de jaren negentig was ik communicatieadviseur in het bedrijfsleven. Via via werd ik gevraagd of ik bij Wie is de mol? wilde meehelpen bij de selectie van kandidaten. Sindsdien heeft tv mij niet meer losgelaten. Als eindredacteur en presentatie- en kandidatencoach heb ik inmiddels voor heel veel programma’s gewerkt, bijvoorbeeld voor Tien voor taal. Daarnaast bedacht ik ook het taalprogramma Tafel van taal, gepresenteerd door Margriet van der Linden.’

Cumshot of diarree?

‘Ik kies natuurlijk voor ‘cumshot’. Dat is onze allergrootse Lingo-hit. In mijn tijd had je Lingo-woordenboeken, waarin alle vijf-, zes- en zevenletterwoorden staan. Sommige kandidaten hadden ze allemaal uit het hoofd geleerd, soms zonder te weten wat het betekent. Een van de kandidaten bracht tijdens een aflevering cumshot in, maar sprak het uit als cums-hot – hij had geen idee wat dat was.

‘Ik stierf achter mijn tafeltje. Presentator Lucille Werner en ik keken elkaar aan van: hoe gaan we dit woord nou uitleggen aan het tv-publiek, waar misschien ook jonge kinderen tussen zitten? Ik heb het toen uitgelegd als ‘een hoogtepunt uit een scène van een film die je pas heel laat ziet’.

‘Het fragment is daarna wereldwijd viraal gegaan, fantastisch. Miljoenen mensen wereldwijd hebben het op YouTube bekeken; ook in landen waar je een meer puriteinse moraal hebt is het gezien.

‘Zelf heb ik niet direct een favoriet Lingo-woord, maar woorden die met een f beginnen vind ik wel ontzettend spannend. Kandidaten hebben daar om de een of andere reden altijd moeite mee. Ze lopen helemaal vast. Daar zou eens een mooie dissertatie over geschreven moeten worden. Misschien spellen we f-woorden in ons brein met een v en komen we daardoor in de knel?’

Tien voor taal of Lingo?

Lachend: ‘Jij komt echt in de hel, Hassan. Oké, dan kies ik toch weer voor Lingo. Vanwege de kracht van het programma. Op welk niveau je Nederlands ook is, je kunt het altijd meespelen. Of je nou student, bejaard of anderstalig bent.

‘Tien voor taal vond ik ook heel erg leuk. Ik vond het geweldig om eraan te werken met presentator Harm Edens. Hij is ook neerlandicus, dat tref je niet vaak. Vanwege onze liefde voor de taal hadden we een zeldzame chemie.

‘Op het moment heeft de publieke omroep geen taalprogramma meer op tv, en dat vind ik een grof schandaal. Wat daar precies de reden voor is, weet ik niet. Wat ik uit de wandelgangen heb begrepen is dat de netmanagers geen ‘nichequizzen’ over taal op tv willen. Ze willen liever brede quizzen zoals Per seconde wijzer, De slimste mens of Met het mes op tafel.

‘Terwijl: als er íéts breed is, dan is het wel taal. We beheersen het allemaal. Daarnaast is zoiets als Lingo het meest spelbare spel dat je kunt bedenken. Zodra je het op tv ziet, wil je eraan meedoen. Het is verslavend, leerzaam en leuk. Daarom snap ik ook wel wat de kracht van Lingo is voor een commerciële omroep als Net 5. Je hebt gegarandeerd veel kijkers.’

Schoonschip of Velsen?

‘Schoonschip, waar ik nu woon, in Amsterdam-Noord. Velsen is mijn geboorteplaats. Ik heb er tot mijn 18de gewoond, na mijn eindexamen ben ik weggegaan. Ik heb goede en slechte herinneringen aan Velsen. Het is eigenlijk een beetje het Tsjernobyl van Nederland, je hebt er altijd de Hoogovens op de achtergrond. Mijn vader werkte er en zelf draaide ik in de zomer ploegendiensten. Het is een ongelofelijk verontreinigd gebied. Als mijn moeder in de tuin kleren van de waslijn haalde, zaten ze onder het roet van de Hoogovens.

‘Schoonschip is compleet het tegenovergestelde van Velsen. Het telt 45 huishoudens. Onze woningen drijven op het water in het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ. We hebben de ambitie om de duurzaamste waterwoningwijk van Europa te worden. Dat zie je onder meer terug in het materiaal waarmee de huizen zijn gebouwd. Daarnaast gebruiken we vijfhonderd zonnepanelen die ons allemaal van energie voorzien. Eigenlijk zijn wij ons eigen energiebedrijf. Zeker gezien de grote energiecrisis waarin we zitten, zou de manier waarop wij wonen hopelijk anderen kunnen inspireren.

‘Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol in mijn tv-werk. Ik ben projectleider van albert, met een kleine letter a, dat is een training waarmee we proberen de ecologische voetafdruk van tv-programma’s naar nul terug te brengen. Ik help ze daarbij door bijvoorbeeld te wijzen op de mogelijkheid om op kantoor groene stroom te gebruiken of met vegetarische cateraars te werken.’

Lucille Werner of Jan Versteegh?

‘O jee, daar ga ik niet uit komen. Laat ik het zo zeggen: wat ik aan Lucille waardeer, is dat geen idee te gek voor haar was. We maakten het programma samen tussen 2005 en 2014. Lucille wist altijd wel manieren te bedenken om Lingo op de voorpagina’s van kranten te krijgen. Bijvoorbeeld: toen Lingo een keer van tv dreigde te verdwijnen, heeft ze de toenmalig minister-president zover gekregen om voor het programma te pleiten. Of ze bedacht een Lingo-aflevering voor alleen maar honderdjarigen, of voor tweelingen – dat kwam allemaal uit haar koker. Tegenwoordig zit ze in de Tweede Kamer namens het CDA, en ik weet zeker dat ze een enorme aanwinst is voor die partij.

‘Jan Versteegh kende ik hiervoor alleen zijdelings. Wat mij meteen voor hem innam, was zijn uitspraak in de pers, toen hij als nieuwe presentator van Lingo werd aangekondigd. ‘Zonder JP is er geen Lingo’, zei hij. Dat schiep meteen een band. Inmiddels hebben we alle afleveringen van dit nieuwe seizoen opgenomen. Wat ik zo geweldig vind aan Jan is dat hij ontzettend meeleeft met het spel. Dat is ook meteen het geheim van een goede quizhost: die doet zelf ook mee. Jan wil nooit van tevoren de juiste Lingo-woorden kennen. Hij leeft mee met de kandidaten en staat helemaal aan hun kant.’