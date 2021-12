Op de vraag waarom ze me had uitgenodigd antwoordde de lezeres: ‘Om iets mee te maken’

Ergens deze herfst, na afloop van een optreden in een boekhandel in een stadje in Noord-Holland, kwam een vrouw naar me toe. Ze zei dat ze ziek was (MS) en of ik wat wilde drinken bij haar thuis. De vraag overrompelde me, ik antwoordde: ‘Een andere keer.’ Ik gaf haar mijn e-mailadres, ook uit beleefdheid.

Binnen luttele dagen herinnerde Madelon – laat ik haar zo noemen – me aan de afspraak. Ze schreef: ‘Als je met de trein komt, haalt mijn man (ja, die is er ook nog) je met plezier even van het station.’ Ze voegde eraan toe ik dat ik niet bij haar dochter in bed mocht slapen.

Kort daarop schreef Madelon: ‘Op het gevaar af dat je me opdringerig vindt, laat ik toch weer even van me horen.’

De schrijver, een arts die visites aflegt? De laatste ronde van de gigolo?

Afgelopen woensdagavond ging ik erheen. De woonkamer was verduisterd. We gingen aan de eettafel zitten.

Madelon vroeg of ik weleens had meegedaan aan De slimste mens.

Op de vraag waarom ze me had uitgenodigd antwoordde ze: ‘Om iets mee te maken.’

Haar man, een wiskundige, verscheen om de wijnfles te openen en verdween toen weer. ‘Hij gunt me veel’, zei Madelon.

Ze vertelde dat ze ziek was geworden toen ze begin twintig was. Ze had haar studie (psychologie) afgemaakt en zich daarna teruggetrokken in de cocon van het gezinsleven.

Over haar jeugd meldde ze alleen: ‘Als puber dronk ik veel, ik dacht dat dat stoer was.’

Om 11 uur belde ik een taxi.

‘Je kunt ook blijven slapen’, zei ze.

‘Er wordt op mij gewacht’, antwoordde ik. ‘En ik ben blij dat je man echt bestaat.’

Dat meende ik. We leven in fictie, maar fijn als er af en toe non-fictie door de mazen van het net glipt.