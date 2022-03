Op de vlucht, maar niet voor bommen. Vaders oorlog speelde zich af in zijn buik

Beeld Isa Grutter

Een lange, bittere tocht was het die hij te voet aflegde. Op sandalen van vlas. Over heuvels, distelvelden, akkers, zoveel mogelijk pad en asfalt vermijdend, om niet op te vallen. Schrammen en zweren aan z’n voeten.

De sterren flikkerden al aan de hemel toen hij bij de oever arriveerde van de beek waar de stroming ruw en koud was en schurftige straathonden mekaar opjaagden. De broekspijpen opgestroopt waadde-ie stap voor stap door het water, balancerend op keien en op de tast puntige rotsen grijpend. Menig kind was door de stroming meegesleurd en er waren vrouwen met wasgoed op de keien uitgegleden en een paar dorpen verderop levenloos aangespoeld.

Een uur later bereikt hij de overkant, bibberend en zwaar ademend. Met natte, kapotte sandalen moet hij nog zo’n 10 kilometer afleggen, daar ongeveer ligt de Algerijnse grens. Het is hem te moede alsof hij heel de eeuwigheid, die spant tussen dit moment en de eerste scheppingsdagen, doorstrompelt. Hij is begin 20 en er is hongersnood in Marokko. In Algerije heeft de Franse kolonisator tenminste voor baantjes gezorgd. Syriërs, Irakezen, Afghanen, Jemenieten, Palestijnen, allen vluchtten voor kogels en bommen. Nu ook Oekraïners. Vader vluchtte niet voor bommen. Zijn oorlog speelde zich af in zijn buik.

Dan, in de maneschijn midden in het bos, doemt het hek op. En vrijwel tegelijk klinkt vlak naast hem plotseling het huiveringwekkende gekrijs van een troep woudvogels die massaal de lucht in fladderen. Fazanten, patrijzen, hij kan ze niet onderscheiden, maar schrikt zich het apelazarus, net als zij van hem.

Een grote felle lamp beschijnt in cirkelbewegingen het hele terrein rondom het hek. Als ze hem betrappen krijgt hij gegarandeerd de kogel. Zijn hart klopt in z’n keel als hij z’n vingers klauwt in het 5 meter hoge gevaarte vol gemene prikkeldraden. Als Franse soldaten hem in de kraag vatten zal hij liegen dat hij wil meevechten in het vreemdelingenlegioen. Als Algerijnse strijders hem betrappen zal hij liegen dat hij aan hun zijde staat. Opportunisme is het bastaardkind van honger en wanhoop. Maar hoe hij ook tracht z’n tenen in de metalen rasters te klemmen, het bouwwerk is te hoog en de scherpe punten halen z’n huid open. Na een uur ploeteren, steeds wegduikend voor de lamp, tuimelt hij met bebloede ledematen neer op de grond. De gapende wond in zijn kuit bindt hij af met een afgescheurde broekspijp. Tenslotte leunt hij tegen het hek en valt in slaap.

Voor dag en dauw schrikt hij wakker van geschreeuw en sirenes en sluipt hij als een schim terug naar de beek. Gesloopt, gewond, ontgoocheld ploft hij ’s avonds laat in bed neer en slaapt twee volle dagen achtereen. Vaders eerste migratieproef.