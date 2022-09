Op de Landgoedfair vliegt de dag voorbij

Marijke van Sambeek (links) en Nel Sauter. Beeld Jan Dirk van der Burg

Marijke van Sambeek (links, 69) en Nel Sauter (69), Beesd

Marijke en Nel hebben de Landgoedfair vandaag in onbedachte beeldrijm bezocht. Marijke: ‘Het is écht toeval hoor. Nou, de schoenen niet, dat zijn echte loopschoenen, van die orthopedische, dat weten we wel van elkaar.’ Nel: ‘En ik wilde eigenlijk een witte broek aan, maar op zo’n regenachtige dag wordt-ie vies.’ Ze kennen elkaar van de mannen. Marijke: ‘Die zijn vandaag een stuk fietsen. Als we met z’n vieren op pad gaan, dan willen wij ergens naar binnen en staan zij buiten en bij de Mediamarkt is het dan weer omgekeerd. Wij zijn heel erg van: zoeken jullie het een dagje uit, zoeken wij het ook lekker uit.’

Dat concept loopt vandaag weer op rolletjes want ‘gelijkgestemdheid’ is sowieso de kurk waar hun vriendschap op drijft. Of zoals Marijke het treffend omschrijft: ‘We hebben de tijd, we storen ons nergens aan en wat komt, dat komt.’ Nel: ‘Dan kletsen we weer wat, gaan we weer ergens zitten en kijken we ondertussen op de telefoon wanneer het weer gaat regenen. Dan nog een kopje koffie, weer wat kraampjes langs en zo vliegt de dag voorbij. Of we wat gekocht hebben? Wat dacht je! We hebben de trolley niet voor niets mee. Nu nog een frietje, loop je mee?’