‘Op de ergste puinhopen kun je iets nieuws bouwen’

Er is ruim een jaar voorbij zonder Hans. Zijn weduwe Marleen noemt zichzelf soms een geluksvogel. Omdat ze sterk genoeg is om het verlies te dragen, omdat ze de juiste mensen om zich heen heeft, omdat ze de woorden kan vinden voor hoe ze zich voelt. De beklemmende schemer in haar hoofd is opgetrokken, langzaam plooit het leven zich om het gemis heen, zegt ze. Daar moet ze de buitenwereld vaak over onderwijzen, merkt ze. ‘Er is zo weinig bekend over rouwverwerking, na vier weken kwam de vraag of het alweer een beetje ging.’

Haar man Hans Oostendorp overleed op 8 april 2020, 41 jaar oud, op de intensive care van het Amsterdam UMC, een paar weken na de geboorte van hun derde kind. Hij lag al twee maanden in het ziekenhuis met neurologische klachten toen hij daar besmet raakte met het coronavirus. De omstandigheden van zijn dood hebben in het jonge gezin hun sporen nagelaten.

In zeven dagen tijd werd hij door het virus gesloopt, zijn vrouw mocht vanwege de strenge regels niet naar hem toe. Toen ze weer aan zijn bed zat, in beschermende kleding, was dat om afscheid te nemen. Ze mocht alleen zijn arm aanraken, niet knuffelen, niet kussen.

Baby Gijs werd geboren in hetzelfde ziekenhuis, twee etages hoger. Hans had hem nog een paar keer vast kunnen houden voordat hij in isolatie moest. Maar zijn 5-jarige tweeling zou hem in de laatste fase niet meer zien. Op de uitvaart mochten maar dertig mensen komen, veel vrienden, familieleden en collega’s moesten wegblijven. Tijd bijkopen kon niet, er waren teveel begrafenissen, drie kwartier was het maximum. Marleen herinnert zich hoe Gijs werd verschoond op de deksel van de kist van zijn vader.

Het heeft alles bij elkaar geleid tot een complex rouwproces, vertelt ze, waar ze professionele hulp bij heeft gehad. Het is een lot dat ze deelt met veel andere nabestaanden van coronaslachtoffers: geen afscheid, of een afscheid in plastic, medeleven op anderhalve meter afstand. Het zijn omstandigheden die bij veel familieleden tot emotionele problemen hebben geleid.

Nu, na ruim een jaar, heeft Marleen Oostendorp-Lancee (38) wat richting in haar leven teruggevonden, vertelt ze in de tuin achter haar huis. Stan en Anna (7 jaar) zijn naar school, Gijs eet een boterham in zijn kinderstoel. ‘Ik weet nog wat ik in het ziekenhuis tegen mijn vader zei, toen Hans zou overlijden: ik kan dit niet, papa. Zijn antwoord was: je kunt het wel. En hij heeft gelijk gekregen. Daarom wil ik graag mijn verhaal vertellen, het is hoopvol om te voelen hoe veerkrachtig een mens kan zijn.’

Waar haal je die veerkracht vandaan?

‘Ik ben gaan inzien dat ik dankbaar kan zijn voor wat er was. Toen de behandeling bij Hans werd stopgezet, heb ik geen moment aan mezelf of aan de kinderen gedacht. Ik dacht alleen maar: wat fijn voor jou dat dit voorbij is. Die liefde tussen ons is een veilige bedding om verder te kunnen.

‘En het is wilskracht. Ik heb geleerd hoe ik met mijn hoofd mijn gevoel kan sturen. Het ging pas beter toen ik heel rationeel een omslag maakte, het leven mag hier gewoon niet stoppen voor mij, dat had Hans nooit gewild. Ik ben elke dag naar buiten gegaan, al ging ik alleen maar op de steiger voor het huis zitten.

Lachend: ‘En toen, heel cliché, zag ik ineens hoe mooi de zon opkwam en hoe de vogels floten. Dat heeft me vertrouwen gegeven. Als de natuur na de winter weer in bloei kan staan, waarom zou ik dan niet op kunnen staan?

‘Wat me ook op de been hield was het idee dat er mensen zijn die nóg ergere dingen hebben meegemaakt, die hun huis en hun hele familie kwijt zijn, op de vlucht zijn geslagen en daar toch weer bovenop komen. Als zij op de ergste puinhopen iets nieuws kunnen bouwen, dan kan ik dat ook.

‘Het is een gevleugelde uitspraak onder de weduwen en weduwnaars die ik spreek in lotgenotengroepen: fake it till you make it. Je moet dingen gaan doen die je ooit fijn vond, en dan hopen dat het gevoel er achteraan komt. En dat lukt.’

Volgens deskundigen is rouwen in coronatijd anders, zwaarder. Herken je dat?

‘Ik had die laatste dagen, toen Hans af en toe nog bij bewustzijn was, bij hem willen zijn. Niet dat er nog van alles gezegd moest worden, maar ik wilde hem na al dat lijden niet alleen laten. Maar dat mocht niet, er waren niet genoeg beschermingsmiddelen. De kinderen hebben hem vier weken voor zijn overlijden voor het laatst gezien, er mocht maar één bezoeker per dag langskomen. Achteraf gezien had ik daar misschien meer stennis over moeten schoppen, ze wisten in het ziekenhuis dat hij onze kinderen misschien nooit meer zou zien, waarom geen uitzondering maken? Stan en Anna hebben het daar heel moeilijk mee gehad, ze hebben niet meer tegen papa kunnen zeggen hoeveel ze van hem hielden. Papa wist dat heel goed, zeg ik dan tegen ze. Het heeft ons rouwproces zeker een tijdlang moeilijker gemaakt, maar ik wil daar geen energie meer in stoppen.

‘In het begin dacht ik: wat wij hebben meegemaakt, is de hel in de hel. Ik was soms jaloers op de nabestaanden van patiënten die de laatste fase samen hadden doorgemaakt. Maar toen ik contact kreeg met andere weduwen en weduwnaars zag ik steeds scherper dat er geen goede manier is om zo jong dood te gaan. Het is geen wedstrijd in leed. Als je jonge kinderen hebt en beseft wat je achterlaat, is het afscheid ook afschuwelijk. Die wetenschap is Hans tenminste bespaard. Je hebt je eigen verhaal te dragen en dat is niet per se groter dan een ander verhaal.’

Op social media beschrijf je hoe het jou en de kinderen vergaat. En dat is meer dan een dagboek, begrijp ik.

‘Pas door het op te schrijven snapte ik wat er allemaal in me omging, dat heeft me erg geholpen. Maar ik heb geluk, ik weet de woorden te vinden en ik heb de juiste vrienden, die nooit zijn gestopt met luisteren, er is niemand afgehaakt. Van andere jonge weduwen en weduwnaars hoor ik soms hoe eenzaam ze zich voelen, en dat heeft ook met een gebrek aan kennis te maken.

‘Wat rouw doet in een jong gezin, daar is veel te weinig over bekend. Het voelt als een missie om dat uit te leggen.’

Wat is er onbekend?

‘Het idee is dat de sterfdag het dieptepunt is en dat vanaf dat moment de lijn langzaam omhoog gaat. Maar toen Hans overleed voelde ik niks, ergens onderweg naar het ziekenhuis ben ik uitgegaan. Ik moest daarna met de bank om tafel, de uitvaart regelen, voor de kinderen zorgen. Dat heeft drie maanden geduurd, het was alsof ik mijn emoties parkeerde omdat ik anders niet meer rechtop kon blijven staan. Ondertussen begonnen er mensen aan me te vragen hoe het ging en of ik alweer aan het werk wilde. Ik had geen idee hoe het met me ging.

‘De eerste maanden na zijn dood werd alles alleen maar zwaarder, ik denk dat dat erg wordt onderschat: jonge ouders zetten hun eigen pijn aan de kant om de kinderen op te kunnen vangen. Het verdriet van onze kinderen was in het begin immens en dan had ik ook nog een baby die niet doorsliep. Ik stond er op zoveel gebieden opeens alleen voor.

‘En vergeet niet: ik mis Hans niet alleen als mijn geliefde, maar ook als de vader van onze kinderen. De man die Sinterklaas speelde, die een feestje maakte van het tandenpoetsen, die verhaaltjes bedacht. Geen enkele routine in ons gezin is meer hetzelfde. Ook dat kost bergen energie.’

Heb je dat allemaal zelf moeten zien te redden?

‘Dat was kennelijk de bedoeling, ik heb me verbaasd over dat hiaat in de zorg. Ik snap wel dat ons gezinsleven niet het probleem is van het ziekenhuis, maar het was niet heel raar geweest als ik was ingestort. Want het leven is een tijdlang donkerzwart geweest. Ze hadden me daar in ieder geval de weg naar de hulpverlening kunnen wijzen. Uiteindelijk heb ik aangeklopt bij het sociaal team. Maar mijn hoofd stond er helemaal niet naar om de weg te zoeken in al die systemen. Sinds kort is het geboorteverlof voor vaders flink uitgebreid. Maar rouwverlof na verlies in een gezin, dat bestaat niet. Terwijl dat minstens net zo ontwrichtend is als gezinsuitbreiding. Met nogal een ander perspectief.’

Heb je die hulp uiteindelijk gekregen?

‘Ik heb de gemeente gevraagd om een persoonsgebonden budget waarmee ik zelf hulp kon inkopen. Dat kon aanvankelijk niet, ik was immers niet ziek, en de kinderen ook niet. Moest ik dan eerst op de wachtlijst voor een psycholoog om daar een diagnose te halen? Ik kreeg te horen dat ik het met mijn eigen netwerk moest zien te redden. Familie en vrienden stonden dag en nacht voor ons klaar, maar ik kon niet op ze blijven leunen.

‘Uiteindelijk is hier een medewerker van de gemeente langs geweest en die heeft goed geluisterd. Ik kreeg twee keer drie maanden hulp vergoed. Toen dat stopte zat ik net op mijn dieptepunt. Ik heb de gemeente het grote misverstand uitgelegd over rouwverwerking, dat je dus niet vanaf de overlijdensdatum in een rechte lijn op een nieuw evenwicht afkoerst. Daardoor heb ik een verlenging van een jaar gekregen.’

Door mijn werk als intern begeleider op een basisschool ken ik het vastlopen van systemen. We hebben soms zorgen over een kind, steken er veel energie in om ouders zover te krijgen dat ze hulp accepteren en dan lopen we aan tegen een lange wachttijd. Het is bijna verrijkend om die stroperigheid zelf eens mee te maken. Ik weet wie ik op welke manier aan zijn jas moet trekken, maar als je die kennis mist of de taal niet goed spreekt dan verzuip je echt, hoor.’

Hoe gaat het nu met de kinderen?

‘Gezien de omstandigheden gaat het goed, maar ook daarover bestaan misverstanden. Dat het voor de kinderen niet zo erg is, dat ze er wel mee leren leven want kijk eens, ze zitten toch alweer gewoon te spelen. En dat Gijs zijn vader niet heeft gekend, zou alleen maar een voordeel zijn. Het is allemaal niet waar. Mijn grote verdriet gaat over de kinderen. Ze zijn veerkrachtig en daarmee een voorbeeld voor mij, maar ze verwerken wat nu bij hun leeftijd past. Het gemis van hun vader zal in hun leven blijven terugkeren en dus ook in dat van mij. Gijs zal de vader moeten missen die hij nooit heeft gekend. Ik heb een tijd gedacht dat daarmee hun leven verpest is maar dat klopt natuurlijk niet. We komen er samen wel. Ik moet alleen zoveel mogelijk vertrouwen uitstralen.’

Soms heeft ze heimwee. ‘Naar zo’n voortkabbelend weekend, naar een leven dat zo gewoon leek dat het pijn doet.’ Ze zegt: ‘Het wordt er niet per se makkelijker of leuker op, maar je went eraan dat er altijd iemand mist. Hans gaat nooit meer uit mijn hoofd en uit mijn hart. Dat vond ik eerst beangstigend maar nu vind ik het een mooi idee. Ons leven samen is weg maar de liefde is er nog.’