Op de 25ste dag van de oorlog kwam Logeetje thuis met oranje haar. Even dacht dat ik het een politiek statement was, maar toen ze zei, ‘de kapper en ik streefden naar koper’, begreep ik dat ik me vergiste.

‘Je hebt nooit verteld dat je koperkleurig haar wilde. Niet dat je dat met me hoeft te delen, maar toch’, zei ik.

Onze zoon moest er ook zichtbaar aan wennen, het was echt flink oranje.

Tijd om er lang over door te praten was er echter niet, ze moest naar een bruiloft.

Later die dag besefte ik dat een minnaar vermoedelijk tegen haar had gezegd: ‘Verf dat haar oranje, dat windt me op.’ Mensen hebben minnaars, zeker als er kinderen in het spel zijn. Daar valt prima mee te leven als alle partijen het professioneel aanpakken, maar dat oranje haar vond ik toch grensoverschrijdend.

Ik zag een novelle voor me à la Gogols De neus. Een ambtenaar wordt op een ochtend geconfronteerd met het oranje haar van zijn vrouw. Hij beseft snel de ware toedracht, maar om zichzelf en zijn gezin te beschermen geeft hij iedereen een andere verklaring. Tegen een collega zegt hij: ‘Het is een subtiele verwijzing naar de Oranjerevolutie in Oekraïne.’ Een buurvrouw vertelt hij: ‘Ze pelde langzaam haar oude identiteit af, toen kwam het oranje tevoorschijn.’

Na een maand begrijpt de ambtenaar dat de hele stad de ware toedracht kent.

Een novelle over het leggen van verbanden, oftewel paranoia.

Op de 26ste dag van de oorlog vroeg de oppas: ‘Weet jij wat haar bezielde? Het is behoorlijk oranje.’

Even voelde ik de aanvechting te zeggen: ‘Haar minnaar smeekte om oranje haar.’ Maar dat was te intiem, ik zei: ‘Het zijn turbulente tijden, haar haar is een representatie van onze tijd.’

Daarmee stelde de oppas zich tevreden.