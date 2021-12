Ook de snob wil kunnen meepraten, maar dat heeft een prijs

Wie er intussen ook bekaaid vanaf komen, dat zijn de snobs. Zij die wel graag een hooggestemde mening hebben over maatschappelijke ontwikkelingen, maar worstelen met het basismateriaal van de meeste debatten. Volgens de snob kwamen die vroeger op gang door een bevlogen speech, een manifest of een hongerstaking, maar tegenwoordig is diezelfde snob voor zijn meningsvorming steeds vaker genoodzaakt kennis te nemen van het wel en wee van maanzusjes, influencers, Volendamse eiergooiers en Johnny Roelvink.

Dat dit slecht samengaat met het herlezen van Tolstoj kan de snob ook niet helpen. Als het debat een week lang gaat over een belangrijk begrip als cancelculture wil hij gewoon mee kunnen praten, maar nooit houdt iemand er eens rekening mee dat hij dan onvermijdelijk uitkomt bij de vraag: wie zijn eigenlijk die Meilandjes? Waarna hij zich daar dus in verdiept. En dat komt bij de gemiddelde snob hard aan, heb ik me laten vertellen.