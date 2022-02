Ooit twitterde iemand dat mijn kop lijkt op die van Johnny Cash (dank), maar dan na tien jaar graf

Nu we drie keer per week op de baan staan, kijken we ook weer tennis. Maar alleen de krenten. Anders word je er gek van.

Zondagochtend was er zo’n krent, finale Australian Open, Rafael Nadal tegen Medvedev. (Een voornaam heeft laatstgenoemde snijboon bij ons niet, te weinig gewonnen, nog.) Het aardige aan Medvedev is dat hij eruitziet als een vroegoude, droefgeestige slungel, dunne beentjes, geen kont in zijn wat saaie ensembles, straks misschien meer daarover. Kalend, hoewel pas 25.

‘Nadal is ook al jaren kalend.’

‘Jawel, maar Medvedev kijkt erbij alsof hij in de regen staat te wachten op compensatie voor zijn verzakte Groningse huisje. Als hij bij ons zou opduiken, bij het bockworstentoernooi bijvoorbeeld, dan denk je toch: kan ik hebben?’

Nee, Jet niet. (‘Ik wel.’ ‘Ik niet.’ ‘Ik wel.’)

(Over hoe ik zelf overkom op de lawn, heb ik overigens goed nieuws. Kijk voor u verder leest even naar mijn kop, ergens. Ooit twitterde iemand dat-ie lijkt op die van Johnny Cash (dank), maar na tien jaar graf (nog altijd een groot compliment), en nadat er een wals overheen was gereden (merci bien).

Welnu, daags na de finale bij onze tegenvoeters hadden we les van Gijs, die in tegenstelling tot Medvedev juist weer geen achternaam heeft, de wet van behoud van, nou ja, ellende was het niet. Gijs ging namelijk na de training raden hoe oud we waren. Ik heb les samen met de vriendin van mijn zwager, Lucie, ze is even oud als Medvedev, maar ziet er sportiever uit, Gijs schatte haar op 22. Charmeur. Toen was opa aan de beurt. Gijs, zelf 20, dacht lang na, me van top tot teen metend, wegend. ‘Kunnen we je helpen?’, vroeg Lucie. ‘Hmm’, zei Gijs, ‘ik twijfel aan onder of boven de 30.’ Wij hard lachen. Tijd voor grapjes is er nooit, het is rennen, vliegen en ballen rapen. Maar dit was een heel leuke.

Gijs: ‘26?’ Het uitmelken was begonnen. ‘Nee man!!’, bulderde Lucie. Had van mij wat minder verbijsterd gemogen.

‘Oké’, zei Gijs, oogknipperend alsof hij een dreun riskeerde, ‘34?’)

Enfin, we keken dus naar die krent, die mooi geweld was. Vooraf al door antivaxer Djokovic, uitgesloten van deelneming, u weet dit. Maar ook door opa Nadal, een jaar ouder dan de tenniswereld mij schat, kun je nagaan, die niettemin het recordaantal grand slams op zijn tandvlees kon brengen, 21 stuks!

‘Jij moet ook zo’n paars T-shirt kopen’, zei Jet. Ik zweeg, mijmerend over voorgestelde vlag op de modderschuit die ik toch wel ben hoor, vergeleken bij dhr. Rafa. (Hoe Medvedev heet, geen idee, maar Nadal is zijn voornaam juist weer voorbij. Achteraf sprak de toernooivoorzitter hem toe, een door Netflix gecaste dame, zo’n klassieke plutocratische, doorgefokte oudgeldkop, weet je wel, ongeschikt voor hofdame bij de Oranjes, Máxima, en zeker Willem, zouden erbij afsteken als plebs. Deze opgedirkte koloniale draak noemde onze held doodleuk: Rafa.)

Solliciteerde Nadal naar, met z’n gelikte shirtje, waar ook ‘Rafa’ opstaat, en hij heeft ook een logo, stierenhoorntjes, zoals spareribsrestaurants ook wel hebben. En overgepot haar, volgens mijn moeder. Rafa heeft wortels van onder de boomgrens naar Mount Nadal laten transplanteren. Jet: ‘Zo praat jouw moeder niet.’

Negeren.

Ik: ‘Het zou een sportieve keuze kunnen zijn. Het kan afleiden, een wereldwijde drone boven je tonsuur. Maar het is ijdelheid. Medvedev peinst er niet over.’