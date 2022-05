Ooit moest er toch iemand haar kant op kijken

Op het kruispunt van twee fietspaden lag een bergje zinderende woede, dat bij nadere inspectie bleek te bestaan uit een gecrashte wielrenner en een struise Mokumse op een damesfiets, weliswaar gevallen, maar niet op haar mond. Haar jonge dochter, die achterop had gezeten, stond bedremmeld te luisteren naar de akelige dingen die mama zei van plan te zijn met de g-verdomde k-yup met z’n k-fiets, en naar de gepeperde mening van de racefietser over domme k-wijven die niet uit hun k-doppen keken.

Omdat dit allemaal verre van leuk was, raapte het meisje stilletjes haar moeders paraplu op en bracht het kromme zwarte handvat tot vlak onder haar dopneusje. Zo was het geen paraplu meer, maar een gekke druipsnor, en dat was wél leuk, zo niet de beste grap aller tijden, die zij daarom net zo lang vol zou blijven houden totdat haar moeder en die andere schreeuwlelijk eindelijk eens haar kant op keken.