Ooit had het Kwaad tenminste nog het fatsoen om zich ook als zodanig uit te dossen

Als de revolutie komt, en dat schijnt niet lang meer te duren, zal ik mij vermoedelijk laten afleiden door verbazing. Bijvoorbeeld over hoe vriendelijk die krullenbol oogt in de onthutsende documentaire Four Hours At The Capitol. Overtuigd dat er honderdduizenden kinderen worden vermoord door een perverse elite had hij deelgenomen aan de bestorming. Eenmaal binnen stak hij een wietpijpje op, deelde joints uit en leek hij ineens een onschadelijk soort kwajongen.

Ooit had het Kwaad tenminste het fatsoen om zich ook als zodanig uit te dossen: kaalgeschoren koppen, soldatenkistjes met stalen neuzen, een gerafelde zwarte vlag. Maar bij die stonede krullenbol of het poppengezichtje van Gideon van Meijeren vraag ik me telkens af of ze vanochtend hun banaantje wel aten, en ‘fakkelman’ zou ik het liefst onder de wol stoppen met een kop thee. Toch zal de tegenwerping ‘ach jongens, jullie zijn allemaal gewoon een beetje in de war’ weinig indruk maken als we eenmaal voor hun tribunalen staan.