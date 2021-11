Onze poes heeft haar innerlijke hond ontdekt

Ook onder de dieren schijnt genderneutraliteit nogal in zwang te zijn. Helaas hebben wij thuis onze sturende taak op dit gebied nooit echt opgepakt, zodat onze kater aartslui en obees op de bank zijn persoonlijke hygiëne ligt te verkwanselen, terwijl de petieterige poes op haar lijn let, zich driemaal daags wast en opzichtig, om niet te zeggen sletterig, flirt met elke mannelijke bezoeker.

Daarom zijn wij blij met haar hobby: apporteren. Misschien geen sekse-overschrijdende activiteit, wel een die de soort overstijgt. ‘Goed zo!’, zeggen we dus, als ze duizendmaal een door haar uitgekozen dingetje voor ons neerlegt en trillend van spanning wacht tot we ermee gooien. ‘Ras is een sociaal construct!’

Eerst was het een armband, toen een veer, sinds kort het rode tuitje van een geknapte ballon. Als ze daarmee aan komt dribbelen, lijkt het alsof ze haar lippen tot een pruilmondje heeft gestift. Onbevreesd voor haar innerlijke hond, maar wel slachtoffer van een opgelegd schoonheidsideaal. Zo jammer.