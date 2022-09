Onze nieuwe columnist Thomas van Aalten is misschien geen geschikte gast om uit te nodigen voor een bruiloft

Nee, het was niet de jongensdroom van schrijver en journalist Thomas van Aalten om kinderen te krijgen bij twee vrouwen en twee keer te scheiden. Maar uiteindelijk kwam hij toch de ware tegen en nu vormen ze een gezelschap met vijf kinderen. Over zijn mozaïekgezin schrijft hij de komende weken in Volkskrant Magazine.

Ik reed weg van de parkeerstrook voor mijn flat en hoorde het onheilspellende geluid van kreunend staal. Ik had de glanzende Mini, die voor mij geparkeerd stond, geschampt. Oponthoud kon ik er nu niet bij hebben, ik was op weg naar een autohandelaar in Lisse om de Ford Galaxy met zeven zitplaatsen te verruilen voor een veiliger en zuiniger type auto.

Vanachter het stuur keek ik even door de passagiersruit, maar ik zag niks bijzonders.

Hoe vaak hadden we de wagen nu werkelijk voor het hele gezelschap gebruikt? Een paar familiebezoeken per jaar. Veel vaker waren het mijn eenzame ritten, waarbij ik de brandstofmeter per minuut zag zakken. Bij de laatste poging tot apk-keuring gaf de garagist aan dat de onderkant zo verroest was, dat alleen een Ford-verzamelaar er nog eens duizenden euro’s tegenaan zou gooien om de onderkant te lassen.

Misselijk

Een voordeel had de Ford wel: we pasten er allemaal in. Omdat mijn oudste twee dochters snel in auto’s kotsen, wilden zij dan het liefste op de eerste rij stoelen achter ons zitten, zodat de kinderen van mijn vriendin noodgedwongen helemaal achterin zaten.

‘Ik word ook misselijk’, zei haar zoon eens. ‘Alleen zeg ik het nooit hardop.’

De ondernemer in Lisse had een grijze hond van het knorrende soort, een oenige melkbus die langs mijn enkels waggelde nadat ik de proefrit met de Prius naar tevredenheid had doorstaan. Ik had al eens eerder zo’n hybride auto gehad.

‘Lekkere zuinige auto. Mijn vrouw had eerst een SUV maar wil ook niet anders meer’, legde de handelaar uit. Of ik toevallig de kilometerstand van de oude Ford wist?

Thomas van Aalten met zijn samengestelde gezin. Beeld Jaap Scheeren

Ik riep een willekeurig getal omdat ik dacht dat ik dat op het dashboard had zien staan, maar ik zat er een ton naast. Ik voelde door mijn omissie de inruilwaarde ter plaatse halveren. ‘En u hebt ook een mooie versiering op de zijkant’, merkte hij droogjes op, toen we om de Ford heen liepen.

Dus dát was het geluid geweest. Over de rechterzijde een flinke jaap op de achterdeur.

De gehavende Ford zou na inruil ‘op transport naar Afrika’ gaan, wat ik een heel droevig idee vond: hier ongeschikt, maar in Afrika, als een ongemakkelijke metafoor uit een avonturenboek uit vervlogen tijden, kreeg hij een tweede leven.

‘Waarom had u eigenlijk zo’n grote Ford?’, vroeg de man die in een belanghebbend systeem informatie inklopte. ‘We hebben vijf kinderen’, legde ik uit. ‘Nou ja, ik heb er drie en mijn vriendin twee.’

‘En nu is de relatie over, of…?’

Het aantal auto’s dat ik bezat sinds mijn 25ste ben ik vergeten – het zullen er rond de tien zijn (evenveel als romans die ik heb geschreven in de afgelopen twintig jaar). De auto’s waren allemaal doorgeefexemplaren, opknappers, soms giften van een ruimhartige (schoon)vader. De gezelschappen waarmee ik erin reed, veranderden vaak mee met het type auto.

Geen jong mens zal ooit zeggen: ‘Later als ik groot ben wil ik graag bij twee vrouwen kinderen krijgen, twee keer scheiden en twee keer een hypotheekadviseur bevragen en smeken en als ik dat allemaal heb gehad wil ik lekker veel in therapie en de hoop op een nieuwe liefde zien verdampen maar toch uiteindelijk de ware tegenkomen en dan eindigen als gezelschap met vijf kinderen.’

Voor jonge mensen ben ik misschien niet de geschikte gast om uit te nodigen voor de bruiloft; alsof ik in tongen zal spreken en verkondigen dat 1 op de 3 huwelijken strandt, en het aantal tweede huwelijken nog veel vaker. Aan de andere kant ben ik misschien het voorbeeld dat alles goed zal komen.

Woonboot

Ik heb twee kinderen uit mijn eerste huwelijk: Lynn en Verona, 12 en 14 jaar oud. Zij wonen een deel van de week met hun moeder en haar vriend op een woonboot, de andere dagen zijn ze bij mij. Ik kreeg met een andere vrouw nog een dochter, Emmie (7). Om het verhaal van Emmie wat verder uit te diepen: ze is drie maanden te vroeg geboren (waarover ik toen een reportage schreef in Het Parool; schrijven is een perfecte manier om het leven te ordenen), maar daar merken we nu weinig meer van. Ze kan nog niet fietsen, maar dat kan ook aan mijn genen liggen. Emmie woont een deel van de week bij haar moeder (en muzikant Thijs Boontjes, even geleden stonden ze samen in Volkskrant Magazine in de rubriek ‘Week uit’, kijk gerust even terug).

In de zomer van 2019 ontmoette ik een paar maanden na de breuk met Emmies moeder mijn huidige geliefde, Lotte. Zij woont in Zaandam met Hugo (11) en Mia (8). Binnenkort zal dit gezelschap in één huis samenkomen. We kochten onlangs een flinke woning in Slotermeer, een naoorlogse wijk in het westen van Amsterdam.

Ik kon de Prius de volgende dag halen en dan mijn oude auto inruilen. Omdat er nogal grote raamstickers met roze palmbomen op de zijkanten van de Ford prijkten, voelde ik dat ik vroeg of laat aangewezen zou worden als de veroorzaker van de schade aan de blinkende Mini (‘Ik zag het, het is die baardlul met die rare auto’). Ik plaatste een briefje onder de ruitenwisser met mijn telefoonnummer.

Het Napolitaanse principe is: ik ben eerlijk tegen je geweest, maar ga me daarna niet meer lastigvallen. Het tegenovergestelde is het Noord-Europese principe, waarbij de regels van de wet heilig zijn.

Die avond kreeg ik een whatsappje van een onbekend nummer. Het bleek van een buurvrouw van een verdieping hoger. Ik kende haar niet. We vulden een schadeformulier in. Schade veroorzaakt door een auto die ik niet meer in mijn bezit had, dat was een prestatie op zich.