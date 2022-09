Onverschrokken Hoornse koopman begon sauzenfabriek vanuit zijn logeerkamer

‘Als we nu een lekke band krijgen, zijn we failliet. Zelfs mijn schoenveters zijn onderpand’, zei Klaas van Kalken op de terugweg na een gesprek bij een bank, waar hij met veel moeite een lening had losgepeuterd. Van Kalken was op zijn 48ste begonnen met een handel in plantaardige oliën en ‘alles wat mijn ouders bezaten, werd ingezet om het voor elkaar te krijgen’, zegt zoon Coen.

De logeerkamer thuis in Hoorn was kantoor en in een loods op het industrieterrein stond een tank van tienduizend liter olie die Van Kalken kocht in België. Het hele gezin, vrouw Hannie, Coen en zijn zus Annemieke hevelden de spijsolie met een slang over in blikken en flessen. Exploitatie kind, noemde hij dat met een knipoog. Op het etiket stond Oliehoorn, zoals hij zijn onderneming had gedoopt. Met een vrachtwagen ging hij met zijn handel de boer op. Als hij op het hoofdkantoor van Albert Heijn of een andere firma moest zijn, kleedde hij zich in de vrachtauto om en stapte hij in een net pak bij de afdeling inkoop binnen.

Oliehoorn kwam in een stroomversnelling toen Van Kalken, die verkoopleider bij Gouda’s Glorie was voordat hij voor zichzelf begon, een ambachtelijke sausmakerij uit Drenthe overnam die mayonaise maakte. Olie is de belangrijkste grondstof voor sauzen. In twintig jaar stuwde hij Oliehoorn op tot een toonaangevende producent van mayonaise, fritessaus, curry, ketchup, mosterd en knoflooksaus.

Van de politiek had hij geen hoge pet op. Die vond hij te ver afstaan van de inwoners en ondernemers. ‘Hoe krijgen ze het in het gemeentehuis in godsnaam bedacht?’, verzuchtte hij geregeld. Toen het PvdA-raadslid Roger Tonnaer in 2008 bij zijn partij in ongenade was gevallen, hielp hij hem een nieuwe partij op te richten: de Fractie Tonnaer. Als donateur en organisator stond hij het verweesde Hoornse raadslid bij, hij ging niet in de gemeenteraad zitten.

Fractie Tonnaer werd een succes, behaalde in 2010 meteen vijf zetels en is nu met zes zetels de grootste fractie in de 35 zetels tellende gemeenteraad. Tonnaer: ‘Klaas hield van doorpakken, hij had niks met zwetsneuzen. Die filterde hij er feilloos uit toen wij gesprekken voerden met kandidaat-raadsleden.’

Hij trok makkelijk zijn portemonnee. Jarenlang was Van Kalken, in zijn jonge jaren een niet onverdienstelijke back in het tweede, voorzitter en hoofdsponsor van de trots van Hoorn, voetbalclub Hollandia. Ook de mede door hem opgerichte Hoornvlies Patiënten Vereniging sponsorde hij. Met die wereld was Van Kalken, die aan een oog blind was, in contact gekomen toen zijn goede oog toe was aan een nieuw hoornvlies.

Zijn vader was een aimabele en voor iedereen benaderbare man, die soms kon ontploffen, zegt Coen. Met zijn hele familie is hij eens bij het hoofdgerecht een restaurant uitgelopen omdat die vaste klant de mayonaise van een concurrent op tafel had staan.

Onverschrokken en recht voor zijn raap, noemt Tonnaer zijn vriend. ‘Hij voelde zich door niets gehinderd en ging overal op af. Dat was zijn kracht.’ Coen: ‘Met zijn mulo-diploma, avondstudies boekhouden en tomeloze energie heeft hij het ver geschopt.’

Na zijn pensioen verhuisden Van Kalken en zijn vrouw Hannie naar een penthouse aan de haven. Dat had wel iets symbolisch, schreef het Noordhollands Dagblad: ‘Klaas van Kalken die van zekere hoogte toekeek of alles wel goed ging in zijn Hoorn.’ Een paar jaar geleden verhuisden ze naar een appartement midden in Hoorn.

Van Kalken, die op 53-jarige leeftijd een hartinfarct kreeg en daarvan goed herstelde, overleed 3 augustus aan hartfalen. Een paar dagen voor zijn dood voelde hij zijn einde naderen en zei hij dat het was gebeurd met de koopman. Hij werd 88 jaar.