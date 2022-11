Ontdekker van mysterieuze ‘radiosterren’, die als een van de weinige Nederlanders de cover van ‘Time’ sierde

Maarten Schmidt Beeld Matthew Kuhns

Neem een leeg wc-rolletje, plak er aan beide uiteinden een lens op, en je hebt een simpele telescoop. Maarten Schmidt was een jaar of 13 toen hij het trucje leerde van zijn oom Dick, een actieve amateursterrenkundige. Het was 1942; in Groningen was het ’s nachts pikdonker vanwege de avondklok en de verduistering, en de jonge Maarten vergaapte zich aan de kosmos. Overdag schreef hij complete sterrenkundeboeken over die hij uit de bibliotheek leende. Twintig jaar later zou hij een revolutie in de astronomie ontketenen.

In 1949 vertrok Maarten naar Leiden, waar hij uiteindelijk in 1956 promoveerde bij de beroemde astronoom Jan Oort. Cum laude, samen met Lodewijk Woltjer, die later directeur-generaal van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) zou worden. Beiden vertrokken na hun promotie naar de Verenigde Staten; Schmidt zou altijd verbonden blijven aan het gerenommeerde California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena.

Zijn dochter Anne herinnert zich dat hij ondanks zijn drukke baan altijd stipt om half zes thuis was, aan de overkant van California Boulevard. ‘Avondeten met het gezin vond hij heel belangrijk,’ vertelt ze. ‘Hoewel hij natuurlijk ook vaak op reis was; dan stond mijn moeder er alleen voor.’ In de zomervakantie mochten de kinderen – Schmidt en zijn vrouw Corrie hadden drie dochters – soms mee naar Palomar Mountain, waar indertijd de grootste telescoop ter wereld stond.

Met die 5-meter Hale-telescoop ontdekte Schmidt begin 1963 dat mysterieuze ‘radiosterren’ op afstanden van miljarden lichtjaren staan. Inmiddels zijn er miljoenen van dergelijke ‘quasars’ bekend – extreem verre sterrenstelsels met gigantische zwarte gaten in hun kern. Hoewel hij ook veel onderzoek deed naar de levensloop van sterren, de structuur van het Melkwegstelsel en de verdeling van röntgenbronnen in het heelal, bleef Schmidt toch vooral bekend als ‘Mr. Quasar’. Het weekblad Time zette hem in 1966 op de cover – zeer zeldzaam voor een Nederlander.

De Groningse astronoom Peter Barthel, die in de jaren tachtig vier jaar op Caltech werkte, omschrijft Schmidt als heel precies en nauwgezet. ‘Altijd een opgeruimd bureau, en in zijn werk methodisch en doelgericht. En kieskeurig: hij had niet veel studenten, want hij wilde alleen de allerbesten.’ Met een van die studenten, Richard Green, werkte hij later veel samen aan quasars. ‘Maarten beet zich vast in een probleem en was enorm volhardend,’ zegt Green. Dat leidde soms tot heftige aanvaringen met collega’s, zoals Halton Arp, die niet geloofde in de kolossale afstanden van quasars.

Toch was Schmidt vooral aimabel en belangstellend. Buitenlandse collega’s konden altijd blijven logeren; Barthel herinnert zich Sinterklaasvieringen bij de Schmidts thuis, en Donna Weistrop, een van zijn eerste studenten, zal nooit vergeten hoe hij haar stimuleerde om haar promotieonderzoek te voltooien, toen ze het moeilijk had zich in het mannenbolwerk dat Caltech eind jaren zestig was, staande te houden. ‘Maarten was als een professionele vader voor me,’ zegt Weistrop.

De rijzige gestalte met de eeuwige vlinderstrik bleef thuis Nederlands praten, zegt dochter Anne. En nee, de gesprekken gingen niet alléén maar over sterrenkunde. ‘Mijn ouders hielden van klassieke muziek; mijn vader speelde zelf een beetje viool. En hij heeft ons nooit gepusht om óók de wetenschap in te gaan.’

Na het overlijden van zijn vrouw Corrie in mei 2020 verhuisde Maarten Schmidt van Pasadena naar het noordelijker gelegen Fresno, waar zijn oudste dochter Els woont. Hij overleed op 17 september, 92 jaar oud, onder een hemel vol mysterieuze quasars.