Ons eerste multiculturele drama: moeder stond bovenaan de roltrap en kukelde de afgrond in

Beeld Isa Grutter

10 oktober 1974. Met een klapzoen drukte het KLM-toestel zijn wieltjes op de baan. Even later liep moeder met haar drie zonen door de slurf; een ervan was ik, 2 jaar, huppelend als een kieken, versuft en opgewonden. Maar bij moeder overstemde verdriet, want dochterlief moest achterblijven; zij was al getrouwd en mocht dus niet met ons mee i.h.k.v. ‘gezinshereniging’.

Het volgende moment stonden we in een enorme hal, nog steeds met z’n allen versuft en opgewonden. Als je een ezeltje gewend bent, is een gigantisch motorvoertuig hoog in de wolken een spiritueel spektakel.

Alles in de hal, glas, vloer, plafond, incheckbalies, alles blonk en glom. Ook de man die ons opwachtte, vader, glom. Ditmaal niet van de Unimills olie, maar van trots. We zwaaiden en we omhelsden en omhelsden en omhelsden. Eindelijk was het gezin weer bijeen. Nu voor eens en altijd. Veilig overgestoken naar het beloofde land. Een droom werd waarheid. Even flitsten vaders herinneringen naar dat donkere bos aan de Algerijnse grens, dat hek en die Franse kazerne, hoe hij bloedend en berooid als een hond over dat hek probeerde te klauteren … En nu stond hij te fonkelen in een fonkelhal, strak in het pak en de haren fier naar achteren gekamd.

Maar: de feestelijke luister werd meteen verstoord. Ons eerste multiculturele drama. Moeder stond bovenaan de roltrap en loerde in de afgrond. Eerst dat doodenge vliegtuig en nu dit rollende gevaarte. Ze kreeg een slecht voorgevoel. Moeders voelen zoiets. Ze aarzelde, plaatste voorzichtig haar voet, deinsde achteruit, aarzelde weer, en na wat dwingende aanmoedigingen van vader die zich begon te schamen voor de glurende omstanders, plaatste ze toch haar volle been, en dat been ging meteen roetsjjj! naar benee, terwijl het andere been achterbleef, waardoor een unieke spreidstand ontstond.

Als een natte hooibaal kukelde ze in de diepte met het karretje holderdebolder achter d’r aan. Onderaan de trap draaide haar jurk zich vervolgens vast tussen de loopbandscharnieren. Meteen snelden medewerkers toe en hielpen haar omhoog, jurk in tweeën gescheurd. Lijkbleek schikte ze haar hoofddoek, vaders handen ten hemel, en overal rondslingerende tassen en manden. Uit een van die manden kroop ineens een leger slakken naar buiten dat meteen aan de wandel ging. Grote en kleine slakken, witbruin gestreepte huisjes met kostelijke slijmsporen over de glimmende tegels. Zoiets zag men niet eerder op Schiphol, pure kunst!

Opgelapt en wel (moeder had wonderbaarlijk niks gebroken) bracht de trein ons naar station Zwijndrecht en van daaruit met de taxi naar de Uranusstraat. Diezelfde avond kocht vader een reusachtige familiezak patat met twee bekers mayonaise. Alles voor minder dan twee gulden. Van de mayonaise kon broer Aziz niet afblijven, nooit eerder zoiets absurd lekkers geproefd. Schrokte de mayo met een lepel naar binnen.