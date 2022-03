‘Omdat Oekraïne vroeger van Rusland was wil hij het opeens terugpakken, dat vind ik bijna nergens op slaan’

Vicky Verhoeff Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je en met wie?

‘Ik woon met mijn moeder Lidewij (44), vader Menno (52) en mijn broers Splinther (15) en Bendert (12) in Aerdenhout.’

Waar ben je trots op?

‘Dat ik zoveel vrienden heb, want ik kan heel leuk met ze spelen. Daardoor vind ik het fijn om naar school te gaan, dan kunnen we samen buitenspelen in de pauze. We voetballen met heel veel mensen. Of we doen andere spelletjes, zoals tikkertje en verstoppertje.’

Wie is je beste vriend of vriendin?

‘Dat is Bobbi. Ik kan haar dingen vertellen die ik nóóit tegen andere mensen zeg. En we lachen veel samen want we vinden dezelfde dingen grappig. Bijvoorbeeld als we echt hard vallen tijdens het spelen. Dan hebben we echt pijn, maar kunnen we toch over de grond rollen van het lachen.

‘Laatst had ik bij Bobbi thuis een glas limonade laten vallen. Dus we hadden de dweil en een emmer sop gepakt, maar toen we die uit wilden knijpen viel de emmer om. We lagen helemaal plat, het hele huis was nat! We hebben het wel weer opgeruimd hoor. Haar moeder had het niet gezien, maar haar zus was wel een beetje boos geworden. Omdat we het zo goed hadden schoongemaakt en het eerlijk vertelden, was het oké.’

Je oudste broer is al 15. Heb je zin om zo oud te zijn?

‘Ik ben liever 16, dan mag ik scooterrijden. En dan kan ik chillen ’s nachts en naar de Albert Heijn met mijn vrienden. Volgens mij is dat echt vet. En als ik zo oud ben, kan ik gaan feesten. Misschien ga ik zelfs stiekem een keer drinken (ze giechelt).

‘Maar ik ben nu liever nog 10. Ik zit op de basisschool en daar hoef je bijna niet te werken. De middelbare school is echt stom. Veel te veel huiswerk. Tenminste, dat zegt iedereen die ik ken die nu op de middelbare zit.’

Waar kun je om huilen?

‘Als Bobbi naar een ander land zou verhuizen. En om oorlog.’

De oorlog in Oekraïne?

‘Ja. Oekraïne heeft niks misdaan. En die Poetin! Omdat Oekraïne vroeger van hem was, wil hij het opeens terugnemen, dat vind ik bijna nergens op slaan. Ik zag de plaatjes in de krant, en toen heeft papa uitgelegd wat er aan de hand is. Het is vooral zielig voor de kinderen. Die kunnen er helemaal niets aan doen. Sommigen zijn zelfs jonger dan ik. Daar kan ik wel om huilen.’